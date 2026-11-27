Sân vận động Chi Lăng ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đây là phiên đấu giá lần thứ 8 bằng hình thức trực tuyến, với mức giá khởi điểm là 8.190 tỉ đồng; tiền đặt trước là 850 tỉ đồng.

So với phiên đấu giá lần đầu có giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng, thì đến lần thứ 8 giá sân Chi Lăng đã giảm khoảng 1.516 tỉ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng đang tiến hành các thủ tục, để tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản nói trên theo quy định.

Hiện sân vận động Chi Lăng đã giải phóng xong mặt bằng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đề cập đến việc nếu đấu giá vẫn không thành, luật sư Lê Cao - Đoàn luật sư Đà Nẵng - cho biết pháp luật hiện không hạn chế số lần giảm giá tài sản.

Vì vậy chấp hành viên có thể tiếp tục giảm giá để tiến hành đấu giá các lần tiếp theo, hoặc nếu ngân hàng là bên được thi hành án đồng ý nhận tài sản thì việc đấu giá không được tiến hành nữa.

Theo Luật Thi hành án dân sự 2025, từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà tài sản đấu giá không thành, người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án.

Sân vận động Chi Lăng là tài sản đảm bảo thi hành án liên quan vụ án ông Phạm Công Danh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tuy nhiên trong trường hợp này, ngân hàng là bên được thi hành án rất khó nhận tài sản, vì giá trị thẩm định của khu đất cao hơn nhiều so với số nợ gốc còn lại phải thi hành án. Nếu nhận tài sản, ngân hàng sẽ phải thanh toán phần chênh lệch rất lớn, nên phương án này ít khả thi.

Nếu ngân hàng không nhận tài sản để cấn trừ nợ thì việc giảm giá tiếp tục để đấu giá cho đến khi giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí thi hành án; nếu ngân hàng vẫn không nhận, tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Sân vận động Chi Lăng là tài sản đảm bảo thi hành án liên quan đại án Phạm Công Danh. Theo bản án, tòa tuyên buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Chuyển đổi số) tổng cộng nợ gốc là hơn 4.132 tỉ đồng, lãi phát sinh và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Trong số tài sản đảm bảo thi hành án có sân vận động Chi Lăng. Thi hành án dân sự đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm 408 triệu đồng, nợ gốc hơn 466 tỉ đồng; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên, thẩm định giá để bán đấu giá nguyên khối tất cả các lô đất, quyền sử dụng đất sân vận động Chi Lăng.

Sân vận động Chi Lăng đấu giá 7 lần vẫn ế: Đà Nẵng có thể mua làm công viên được không? Sau phiên đấu giá lần đầu với giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng không thành và 6 lần hạ giá sau đó, sân vận động Chi Lăng đang được tiếp tục đấu giá lần 8 với mức giá 8.190 tỉ đồng.



