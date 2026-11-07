Rùa biển khoảng 80 tuổi, nặng hơn 50kg chết dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác con rùa biển nặng hơn 50kg trôi dạt vào bãi biển Trung Giang

Sáng 7-11, Công an xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng và người dân vừa vận chuyển, chôn lấp một con rùa biển chết nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện con rùa biển nặng hơn 50kg trôi dạt vào bãi biển Trung Giang. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bến Hải phối hợp với địa phương và Trạm thủy sản và kiểm ngư Quảng Trị kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý.

Các lực lượng đã huy động phương tiện, nhân lực đưa con rùa đến khu vực chôn lấp.

Trước đó, ngày 28-10, ông Phan Văn Triều (64 tuổi), trú tại thôn Trung Giang, xã Bến Hải, cũng phát hiện một con đồi mồi mắc lưới, dạt vào bờ biển. Sau đó công an phối hợp Chi cục thủy sản - kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị) cùng người dân cứu hộ, thả con đồi mồi về tự nhiên.

Công an xã Bến Hải khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, nhốt, vận chuyển, tàng trữ hoặc mua bán trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Khi phát hiện động vật biển quý hiếm mắc lưới hoặc trôi dạt vào bờ, người dân cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý, cứu hộ phù hợp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển.