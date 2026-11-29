Ronaldo có nhiều ưu thế trước Messi trong cuộc đua đến cột mốc 1.000 bàn - Ảnh: REUTERS

Cuối tuần này, Messi và các đồng đội ở Inter Miami chính thức khép lại mùa giải sau khi bị Columbus Crew loại ngay vòng đầu tiên của giai đoạn play-off Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), qua đó mang đến lợi thế lớn cho Ronaldo trong cuộc đua bàn thắng.

Thất bại này khiến Messi bước vào kỳ nghỉ kéo dài gần ba tháng. Theo lịch thi đấu đã được công bố, Inter Miami sẽ mở màn mùa giải MLS 2027 bằng cuộc chạm trán Cincinnati vào ngày 20-2 (giờ Việt Nam).

Messi có thể trở lại sớm hơn nếu Inter Miami thi đấu ở Cúp C1 CONCACAF (Champions Cup) trước thời điểm này. Tuy nhiên, việc đã chia tay đội tuyển Argentina sau World Cup 2026 cũng khiến siêu sao 39 tuổi có ít cơ hội ra sân hơn trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai mùa giải.

Đây là thông tin rất có lợi cho Ronaldo, người vẫn đang miệt mài chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Theo thống kê được báo AS (Tây Ban Nha) sử dụng, Ronaldo hiện có 987 bàn thắng, nhiều hơn Messi 50 bàn. Trong khi đối thủ phải nghỉ thi đấu dài ngày, siêu sao người Bồ Đào Nha lại đứng trước lịch trình tranh tài dày đặc cùng Al Nassr.

Ronaldo còn đón nhận một thông tin thuận lợi khác khi ban tổ chức Giải vô địch Saudi Arabia (Saudi Pro League) điều chỉnh lịch thi đấu do Asian Cup 2027 bị hoãn.

Hàng loạt trận đấu được bố trí vào tháng 1-2027, khoảng thời gian vốn dự kiến dành cho sân chơi cấp đội tuyển quốc gia.

Theo lịch hiện tại, Al Nassr có 14 trận đấu trên các mặt trận từ đầu tháng 12 đến trước ngày khai mạc MLS 2027, bao gồm Giải vô địch Saudi Arabia, Cúp C1 châu Á, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Saudi Arabia.

Con số này còn có thể tăng tùy thuộc vào thành tích của Al Nassr ở các đấu trường cúp cũng như những điều chỉnh tiếp theo về lịch thi đấu.

Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 11 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường cho Al Nassr mùa này.

Nếu duy trì phong độ hiện tại và được ra sân thường xuyên, Ronaldo hoàn toàn có khả năng tiến sát, thậm chí chạm mốc 1.000 bàn thắng trước khi Messi tái xuất.

Ronaldo ghi bàn rồi đá hỏng 11m trong thất bại của Al Nassr Siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý trong trận Al Nassr để thua Al Ahli ở vòng 12 Giải vô địch Saudi Arabia (Saudi Pro League) rạng sáng 21-11.



