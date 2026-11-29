Cựu HLV Wenger có thể bị Mỹ triệu tập điều tra - Ảnh: FIFA

Ngày 28-11, nhà báo người Anh Ben Jacobs tiết lộ ông Wenger nằm trong danh sách những nhân chứng dự kiến được triệu tập trong cuộc điều tra đang thu hút sự chú ý của làng bóng đá thế giới.

Vì sao Mỹ điều tra FIFA?

Sau khi chia tay Arsenal năm 2018, chiến lược gia người Pháp gia nhập bộ máy lãnh đạo FIFA vào năm 2019 với cương vị giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu.

Đây là vị trí có tầm ảnh hưởng lớn, giúp ông Wenger có điều kiện tiếp cận nhiều hoạt động và chiến lược phát triển của tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Theo The Guardian và Sky News, một số nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên FIFA đã nhận được thư đề nghị tham gia phỏng vấn phục vụ cuộc điều tra. Những buổi làm việc đầu tiên có thể diễn ra trong tuần tới.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ có thể bắt đầu ban hành lệnh triệu tập nhân chứng từ tháng 1-2027. Khi đó, không chỉ ông Wenger mà cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng có khả năng phải cung cấp lời khai.

Một trong những trọng tâm của cuộc điều tra là kế hoạch bán cổ phần trong doanh nghiệp nắm giữ quyền khai thác thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Dự án do ông Infantino thúc đẩy có mức định giá doanh nghiệp ban đầu lên đến 20 tỉ USD, với thời hạn khai thác dự kiến kéo dài tới 96 năm.

Nhà đầu tư chủ chốt trong thương vụ này là Thrive Capital, công ty của tỉ phú Joshua Kushner. Ông Joshua là em trai Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump.

Dù kế hoạch đã bị hủy bỏ hồi tháng 7 sau làn sóng phản đối dữ dội, những nghi vấn về quá trình đàm phán và lợi ích của các bên liên quan vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng.

Sức ép ngày càng lớn với Chủ tịch FIFA

Phạm vi cuộc điều tra còn rộng hơn thương vụ nói trên. Ngày 27-7, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã công bố kế hoạch làm rõ nghi vấn trao đổi lợi ích giữa FIFA và chính quyền ông Trump.

Ông Raskin đặc biệt quan tâm đến việc FIFA thuê văn phòng tại tòa nhà Trump Tower ở New York và sáng lập giải thưởng hòa bình để trao cho Tổng thống Mỹ vào tháng 12-2025.

Các nghị sĩ Mỹ đặt nghi vấn liệu những động thái này có liên quan đến quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ về việc chấm dứt truy tố trong một số vụ án tham nhũng bóng đá hay không.

Ông Infantino ngày càng đối diện nhiều sức ép - Ảnh: REUTERS

Chính sách bán vé World Cup 2026 của FIFA, khiến giá vé tăng vọt và gây bất bình trong giới hâm mộ, cũng nằm trong phạm vi điều tra.

Cuộc điều tra được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11.

Khi quốc hội khóa mới đi vào hoạt động tháng 1-2027, các nghị sĩ sẽ có thêm công cụ pháp lý để yêu cầu những cá nhân liên quan cung cấp tài liệu và lời khai.

Diễn biến này đặc biệt bất lợi với ông Infantino, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư trên cương vị Chủ tịch FIFA.

Cuộc bầu cử vào tháng 3-2027 hứa hẹn đầy cam go khi ông Infantino phải cạnh tranh với hai ứng viên đến từ Pháp và Nhật Bản, sau hai lần tái đắc cử liên tiếp mà không có đối thủ.

Trước đó, ông Infantino đã phủ nhận những sai phạm liên quan đến kế hoạch thương mại hóa World Cup, đồng thời bảo vệ mối quan hệ của mình với Tổng thống Trump.

FIFA chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi Sky News liên hệ về diễn biến mới của cuộc điều tra.

Riêng với ông Wenger, việc có thể bị triệu tập với tư cách nhân chứng không đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Pháp bị nghi ngờ có hành vi sai phạm. Ông từng công khai ủng hộ quyết định từ bỏ kế hoạch bán cổ phần World Cup của FIFA.