Man United tiếp tục chìm sâu trong nỗi thất vọng - Ảnh: REUTERS

Lần gần nhất Man United giữ sạch lưới trọn một hiệp ở Ngoại hạng Anh là hiệp 1 trận gặp Chelsea. Từ sau giờ nghỉ hôm đó, họ thủng lưới 2 bàn tại Stamford Bridge, rồi nhận thêm 4 bàn mỗi trận khi gặp Aston Villa, Liverpool và Brentford.

Cả 14 bàn thua chia đều cho 7 hiệp, từ thời HLV Michael Carrick đến người kế nhiệm Mauricio Pochettino.

Có một lần hàng công cứu được Man United. Trước Aston Villa, Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu cùng ghi bàn ở phút bù giờ để giành lại 1 điểm trong trận hòa 4-4. Hai vòng kế tiếp, đội bóng của Pochettino thua Liverpool rồi Brentford cùng tỉ số 0-4.

Trước Brentford, Harry Maguire đánh đầu trúng xà khi tỉ số còn 0-0. Sang hiệp 2, Youri Tielemans cũng sút trúng xà, còn một cú đánh đầu khác của Maguire bị Keane Lewis-Potter chặn ngay trên vạch vôi.

Theo Sky Sports, đội chủ nhà dứt điểm 25 lần, 8 lần trúng đích. Brentford chỉ có 4 cú sút trúng đích và ghi cả 4 bàn.

Điều đáng lo nhất với ông Pochettino là phản ứng của các học trò sau bàn thua đầu tiên. “Chúng tôi khởi đầu rất tốt. Nhưng khi đối thủ ghi bàn ngay từ cú sút trúng đích đầu tiên, các cầu thủ rất khó gượng dậy", ông nói sau trận.

Ngày 2-12, Man United làm khách trên sân Newcastle với 8 điểm sau 12 vòng. Đội bóng của Pochettino đã trải qua 10 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh chỉ biết hòa và thua.