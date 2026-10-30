Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ronaldo lập hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp, chỉ còn 15 bàn là chạm kỷ lục 1000 bàn thắng

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo đã lập hat-trick trong vòng 15 phút (từ phút 66 đến 81) giúp Al Nassr đè bẹp Al-Kholood Club 5-3 rạng sáng 30-10 ở Saudi Pro League.

Ronaldo lập hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp, cách kỷ lục 1000 bàn thắng có... 15 bàn - Ảnh 1.

Ronaldo lập hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp - Ảnh: Goal.com

Ở trận đấu này, Al-Kholood Club nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số 10 ở phút 16 do công của tiền đạo người Pháp Julien Domingues. Sau đó Angelo Gabriel và Sadio Mane đã lần lượt nổ súng ở các phút 24, 38 để giúp Al Nassr dẫn lại 2-1. Trước khi kết thúc hiệp một, Julien Domingues sút thành công quả phạt đền giúp Al-Kholood Club gỡ hòa 2-2 phút 45+2.

45 phút của hiệp hai đã chứng kiến sự thăng hoa của Ronaldo khi anh có được cú hat-trick chỉ sau 15 phút. Đầu tiên là ở phút 66, các cầu thủ Al Nassr có pha phối hợp rất đẹp mắt trước khi Felix chuyền ngang dọn cỗ cho Ronaldo sút vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-2. 

Đến phút 72, Felix lại có pha xử lý lắt léo trước khi tạt bóng để Ronaldo đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 4-2 cho Al Nassr. Cuối cùng ở phút 81, Sadio Mane nỗ lực đi bóng vượt qua cả thủ môn đối thủ và chuyền ngang cho Ronaldo dứt điểm hoàn tất cú hat-trick.

Tiền đạo Julien Domingues cũng có được cú hat-trick cho riêng mình với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 3-5 cho Al-Kholood Club ở phút 90+4. 

Với cú hat-trick này, Ronaldo đã có tổng cộng 985 bàn thắng chỉ kém kỷ lục 1000 bàn có 15 bàn. Đây cũng là hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Với chiến thắng này, Al Nassr vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 28 điểm, bằng với đội đầu bảng Al Qadsiah. 

Ronaldo lập hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp, cách kỷ lục 1000 bàn thắng có... 15 bàn - Ảnh 2.U15 Việt Nam thắng Azerbaijan, vào chung kết hạng 81 World Cup gặp Hungary

Đội tuyển U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan 4-2 ở bán kết hạng 81 U15 World Cup & Festival 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ronaldo bàn thắng Al Nassr Saudi Pro League Messi

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất