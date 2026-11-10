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Rối loạn tiểu tiện ở nam giới cao tuổi: Khi nào cần sinh thiết tuyến tiền liệt?

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Tiểu khó, tiểu nhiều lần, dòng tiểu yếu là những biểu hiện thường gặp ở nam giới lớn tuổi, có thể liên quan đến các bệnh lý tuyến tiền liệt. Trong đó, ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý cần được lưu ý, đặc biệt khi chỉ số PSA tăng cao.

Rối loạn tiểu tiện ở nam giới cao tuổi: Khi nào cần sinh thiết tuyến tiền liệt? - Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thăm khám cho bệnh nhân nghi mắc ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp PSA tăng đều mắc ung thư và sinh thiết là một trong những bước quan trọng giúp xác định chẩn đoán.

Tại Bệnh viện K (Hà Nội), người bệnh L.V.H. (77 tuổi) đến khám vì tình trạng rối loạn tiểu tiện. Kết quả xét nghiệm ghi nhận chỉ số PSA toàn phần là 33,7 ng/mL, PSA tự do là 4,88 ng/mL.

Sau khi được thăm khám và thực hiện các bước chẩn đoán cần thiết, người bệnh được chỉ định sinh thiết tuyến tiền liệt. Kết quả mô bệnh học xác định ung thư tuyến tiền liệt. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng bệnh để xây dựng hướng điều trị phù hợp.

Trường hợp này cho thấy những biểu hiện rối loạn tiểu tiện ở nam giới cao tuổi không nên bị xem nhẹ, nhất là khi đi kèm các kết quả xét nghiệm bất thường.

PSA tăng cao chưa đồng nghĩa với mắc ung thư

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, PSA (Prostate-Specific Antigen) là kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, một loại protein do tế bào tuyến tiền liệt sản xuất. Xét nghiệm PSA được sử dụng trong đánh giá các bệnh lý tuyến tiền liệt, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt.

Nồng độ PSA trong máu có thể tăng ở người mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, đây không phải chỉ dấu đặc hiệu tuyệt đối cho ung thư. Một số tình trạng lành tính như phì đại tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt cũng có thể khiến chỉ số này tăng cao.

Do đó, kết quả PSA cần được bác sĩ đánh giá trong mối liên hệ với tuổi, triệu chứng lâm sàng, tiền sử bệnh và các kết quả thăm dò khác. Chỉ dựa vào một chỉ số PSA không thể khẳng định người bệnh có mắc ung thư tuyến tiền liệt hay không.

Đối với những trường hợp có nguy cơ nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định thêm các phương pháp đánh giá như thăm khám trực tràng, siêu âm, chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt (MRI) và các xét nghiệm cần thiết khác để xác định mức độ nguy cơ, từ đó cân nhắc sinh thiết.

Sinh thiết tuyến tiền liệt giúp xác định ung thư

Sinh thiết tuyến tiền liệt là thủ thuật lấy một số mẫu mô nhỏ từ tuyến tiền liệt để kiểm tra dưới kính hiển vi. Đây là phương pháp quan trọng giúp xác định sự hiện diện của tế bào ung thư, đồng thời cung cấp thông tin về đặc điểm mô bệnh học của khối u.

Kết quả sinh thiết giúp bác sĩ đánh giá mức độ ác tính của tế bào ung thư, kết hợp với các thông tin lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh để xác định tình trạng bệnh, lựa chọn phương án điều trị và tiên lượng phù hợp.

Tuy nhiên, không phải tất cả nam giới có biểu hiện tiểu khó hoặc PSA tăng đều cần sinh thiết. Việc chỉ định thủ thuật phụ thuộc vào kết quả đánh giá tổng thể, nguy cơ ung thư, tình trạng sức khỏe và lợi ích mà việc chẩn đoán mang lại cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới, đặc biệt ở độ tuổi cao, không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, dòng tiểu yếu hoặc cảm giác tiểu không hết kéo dài. Các bác sĩ cảnh báo đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý đường tiết niệu, trong đó có các bệnh lý tuyến tiền liệt.

Người bệnh nên chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường, thực hiện xét nghiệm và các phương pháp thăm dò theo chỉ định. Khi được đề nghị sinh thiết, cần trao đổi với bác sĩ về mục đích, lợi ích, nguy cơ và quy trình thực hiện.

Phát hiện và chẩn đoán đúng bệnh lý tuyến tiền liệt là cơ sở quan trọng giúp người bệnh được tư vấn, theo dõi và điều trị phù hợp, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp cần thiết.

Rối loạn tiểu tiện ở nam giới cao tuổi: Khi nào cần sinh thiết tuyến tiền liệt? - Ảnh 3.Gia vị quen thuộc nào trong bếp giúp hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt?

Các vấn đề về tuyến tiền liệt có thể là chủ đề khó nói, nhưng ở nam giới lớn tuổi lại khá phổ biến. Phì đại tuyến tiền liệt, ảnh hưởng đến 29-33% nam giới từ 65 tuổi trở lên, theo Eating Well.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: Ung thư ung thư tuyến tiền liệt tuyến tiền liệt rối loạn tiểu tiện

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