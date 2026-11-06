Gia vị quen thuộc nào trong bếp giúp hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt?

Đặc tính chống viêm của nghệ đến từ curcumin, một hợp chất chống oxy hóa - Ảnh: AI

Nếu gặp tình trạng này hoặc các vấn đề khác liên quan đến tuyến tiền liệt, nhiều người có thể tìm đến thực phẩm và thực phẩm bổ sung, trong đó có các loại gia vị, để giảm nhẹ triệu chứng.

Nghệ là gia vị số 1 cho sức khỏe tuyến tiền liệt

Các chuyên gia khẳng định không có một loại gia vị đơn lẻ nào, dù được sử dụng dưới dạng thực phẩm hay thực phẩm bổ sung, có thể điều trị hoặc ngăn ngừa các vấn đề về tuyến tiền liệt. Nghiên cứu về tác động của gia vị đối với sức khỏe tuyến tiền liệt cũng vẫn ở giai đoạn sơ bộ.



Theo bác sĩ tiết niệu người Mỹ Kevin T. McVary, những thói quen sinh hoạt như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc và kiểm soát cân nặng mới thực sự quan trọng đối với sức khỏe tuyến tiền liệt.

Tuy vậy, một số loại gia vị có thể được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh.

Trong số đó, nghệ có những lợi ích chống viêm đáng chú ý. Đặc tính chống viêm của nghệ đến từ curcumin, một hợp chất chống oxy hóa.

Điều này có thể liên quan đến sức khỏe tuyến tiền liệt bởi tình trạng viêm mạn tính ở tuyến tiền liệt, được cho là có vai trò trong sự phì đại tuyến tiền liệt và có thể cả ung thư tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, những kết quả trên không đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt hoặc cải thiện kết quả điều trị ở bệnh nhân ung thư. McVary nhấn mạnh điều này chưa mang lại bất kỳ lợi ích lâm sàng nào ở nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Bằng chứng tổng thể về curcumin và ung thư còn yếu, phần lớn đến từ các nghiên cứu trên động vật và trong phòng thí nghiệm. Hiện chưa có hướng dẫn lâm sàng nào khuyến nghị sử dụng curcumin để điều trị ung thư ở người.

Ai có thể sử dụng nghệ?

Sử dụng nghệ trong chế biến món ăn có thể là một lựa chọn để tạo hương vị và giảm phụ thuộc vào muối. Dùng quá nhiều muối có thể làm các triệu chứng tiết niệu trở nên nghiêm trọng hơn, cùng với tình trạng viêm nhiều hơn.



Các món ăn chế biến với nghệ cũng thường chứa những thành phần có lợi khác như rau củ, các loại đậu và chất béo lành mạnh, đều là những lựa chọn tốt để giảm viêm.

Ở dạng gia vị trong thực phẩm, nghệ nhìn chung được xem là an toàn. Hầu hết mọi người có thể sử dụng nghệ trong các bữa ăn. Khi sử dụng nghệ trong nấu ăn, có thể thêm một ít tiêu đen để tăng khả năng cơ thể hấp thu curcumin.

Nhưng việc sử dụng nghệ dưới dạng thực phẩm bổ sung đi kèm một số lưu ý. Thực phẩm bổ sung cung cấp liều lượng cao hơn nhiều và có thể khó kiểm soát.

Những người cần thận trọng khi sử dụng thực phẩm bổ sung nghệ gồm người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc các loại thuốc khác, người bị sỏi thận, người có vấn đề về gan và túi mật.