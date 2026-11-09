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Robusta tuần qua: Giá xuống dưới 85.000 đồng/kg, nông dân 'cân não' tỉ lệ bán ra

tác giả
NGỌC ÁNH
NGỌC ÁNH
NGỌC ÁNH

Giá cà phê Robusta trong nước tuần qua giảm trong khi giá sàn London (Anh) lại tăng.

Robusta tuần qua: Giá xuống dưới 85.000 đồng/kg, nông dân 'cân não' tỉ lệ bán ra - Ảnh 1.

Biểu đồ giá Robusta tuần qua - Ảnh: NGỌC ÁNH

Tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh), kỳ hạn giao tháng 1-2027 có 4 phiên tăng, 1 phiên giảm, chốt tuần ngày 7-11 (giờ Việt Nam) lên 3.270 USD/tấn, tăng 66 USD/tấn so với cuối tuần trước. 

Trong nước đi ngược chiều thế giới

Theo quy đổi, giá cà phê Robusta trên sàn London tuần qua tăng khoảng 1.700 đồng/kg nhưng thực tế giá cà phê Robusta nội địa lại giảm.

Cụ thể, giá Robusta tại khu vực Tây Nguyên cuối tuần bình quân ở mức 84.600 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Bà Đinh Nguyễn Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH Hồ Phượng (Lâm Đồng), Chủ tịch Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng, giải thích nghịch lý trên do cơ chế trừ lùi.

Giá cà phê nội địa tại Việt Nam phụ thuộc vào cả giá sàn kỳ hạn Robusta và mức trừ lùi/cộng thêm thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.

Hiện tại, Việt Nam bước vào vụ mới, nguồn cung dồi dào nên bên mua hàng đòi hỏi mức trừ lùi lớn hơn thay cho việc cộng thêm giá (so với giá sàn) ở thời điểm khan hiếm.

Nên bán sớm hay giữ lại cà phê?

Robusta tuần qua: Giá xuống dưới 85.000 đồng/kg, nông dân 'cân não' tỉ lệ bán ra - Ảnh 2.

Cà phê Robusta - Ảnh: NGỌC ÁNH

Trước diễn biến của thị trường cà phê gần đây, nhiều nông dân đã nhờ tư vấn về việc nên bán cà phê ngay sau khi thu hoạch hay giữ lại chờ giá tăng.

Theo bà Dung, thông thường nông dân sẽ không bán hoặc giữ lại 100% lượng cà phê mà chia ra từng đợt để bán tùy theo nhu cầu tài chính và chiến lược quản trị rủi ro.

Bà Dung cho rằng với tình hình nguồn cung dồi dào như năm nay, nông dân nên tăng tỉ lệ bán sớm. Ví dụ: bán 60-70% sau khi thu hoạch, chỉ giữ lại 30-40% làm tài sản dự trữ thay vì ôm hàng chờ giá tăng. Một số nông dân lo ngại bán sớm sẽ tiêu mất tiền nên chọn cách giữ lại hàng.

"Thực tế nông dân bán cà phê có thể gửi tiết kiệm (lãi suất đang khá tốt) hoặc tái đầu tư, mở rộng sản xuất để bảo toàn và gia tăng tài sản" - Chủ tịch Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo.

Đầu vụ, sản lượng xuất khẩu vẫn cao

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 10-2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 107.600 tấn cà phê, kim ngạch gần 481 triệu USD, tăng 52% về lượng và tăng 15% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng cà phê Robusta, trong tháng 10-2026, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 88.300 tấn, trị giá gần 335 triệu USD, đơn giá bình quân 3.792 USD/tấn.

Doanh nghiệp Việt Nam chiếm 65,2% tổng kim ngạch cà phê nhân sống trong tháng 10-2026 và chiếm 20,5% tổng kim ngạch cà phê chế biến (rang xay và hòa tan), thị phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp khối ngoại (FDI).

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,6 triệu tấn cà phê, kim ngạch đạt khoảng 7,1 tỉ USD, tăng 20% về khối lượng nhưng giảm 5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Robusta tuần qua: Giá xuống dưới 85.000 đồng/kg, nông dân 'cân não' tỉ lệ bán ra - Ảnh 3.Robusta trong tuần: Giá nội địa rời xa mốc 90.000 đồng/kg, hàng ra còn ít

Giá cà phê Robusta trong nước rời xa mốc 90.000 đồng/kg nhưng lượng hàng bán ra vẫn hạn chế, cơ hội giữ giá vẫn cao.

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    Chủ đề: Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng Vicofa Robusta

    Dòng sự kiện: Robusta - Sức mạnh cà phê Việt

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