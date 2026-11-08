Rà soát 'trường quốc tế': Học phí cao không phải là tấm vé bảo hiểm cho mọi thứ

Nhiều phụ huynh mong mỏi đầu tư cho con được học trong các môi trường học tập hiện đại, khang trang sẽ được nhận về chất lượng giáo dục tương xứng - Ảnh minh họa: AI

Bài viết "TP.HCM: Đóng tiền tỉ cho con học trường 'quốc tế', phụ huynh thấp thỏm lo trường phải đổi tên" đăng trên Tuổi Trẻ đề cập việc các trường tư thục có mác "quốc tế" phải đổi tên trước tháng 9-2027 theo Nghị định 360 khiến dư luận, phụ huynh quan tâm.

Bỏ danh xưng tự phong là "trường quốc tế", học phí có giảm?

Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ trích việc nhập nhèm danh xưng của các trường tư. Bạn đọc có tài khoản tran***@gmail.com* bức xúc: "Treo đầu dê bán thịt chó. Chấn chỉnh tình trạng bát nháo này là một quyết định hợp lý".

Trong khi đó, bạn đọc Như Ý ngao ngán: "Bỏ ra cả đống tiền tỉ mua cái mác 'quốc tế' rồi giờ ngớ người ra vì hóa ra chỉ là trường tư tự phong!".

Khi danh xưng này buộc phải tháo dỡ, câu hỏi lớn đặt ra là học phí có giảm xuống tương xứng với trường tư thục bình thường?

Bạn đọc Lưu Ly đặt vấn đề: "Nếu bỏ chữ 'quốc tế' thì học phí có giảm không? Đây cũng là điều phụ huynh mong chờ nhà trường trả lời, bởi mức thu lâu nay có thể đã gắn với chính danh xưng này".

Ngoài ra, việc thông tin không rõ ràng khiến cha mẹ lo lắng cho tương lai học tập của con như câu chuyện của bạn đọc Trường đang hoang mang: "Tôi cũng lỡ đâm lao 7 năm qua, năm lớp 10 sẽ du học không biết thế nào?".

Nên công bố danh sách những "trường quốc tế" phải đổi tên

Đặt trong bối cảnh tháng 9-2027 là hạn chót các trường tư phải trả tên về đúng nghĩa thực tế giảng dạy, có nhiều vấn đề cần minh bạch.

Bạn đọc Gia Định phân tích: "Nếu trường chỉ đổi tên mà chương trình, giáo viên và chất lượng vẫn tốt thì phụ huynh không cần quá lo. Nhưng nếu trước đây dùng danh xưng quốc tế để thu học phí cao thì cần làm rõ trách nhiệm với phụ huynh".

Bạn đọc khác cũng đồng tình: "Nghị định 360 năm 2026 không điều chỉnh nội dung chương trình học, giáo viên, chất lượng ở các trường này mà chỉ đổi tên các cơ sở giáo dục không đáp ứng điều kiện".

Để chấm dứt tình trạng này, dư luận đòi hỏi sự nghiêm minh từ cơ quan quản lý.

Bạn đọc Dương Nguyễn mong muốn: "Mong Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố danh sách những trường phải đổi tên, tiêu chí cụ thể và lộ trình thực hiện".

Ngoài ra, bạn đọc Peter Phong đề xuất thêm: "Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên công bố trường nào là trường quốc tế chuẩn tại Việt Nam để phụ huynh trước khi đăng ký cũng có kênh thông tin chính thức phân biệt".

Cuộc sàng lọc những trường quốc tế chuẩn hay quốc tế "gắn mác" lần này là bài học để phụ huynh nhìn vào giá trị giáo dục thực tế thay vì danh xưng. Như bạn đọc Lương Khắc Minh đúc kết: "Học phí cao không phải là tấm vé bảo hiểm cho mọi thứ".

Giáo dục không thể là công cụ quảng cáo thổi phồng Nhiều bạn đọc yêu cầu các trường tư thục phải công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để bảo vệ quyền lợi người học. Một bạn đọc nhấn mạnh: "Việc rà soát tên trường là cần thiết. Giáo dục không thể để danh xưng trở thành công cụ quảng cáo, khiến phụ huynh hiểu lầm rồi bỏ ra số tiền rất lớn". Đồng quan điểm, bạn đọc Bảo Quyên bày tỏ lo ngại về sự tương xứng giữa chi phí và chất lượng: "Điều phụ huynh lo không hẳn là trường đổi tên, mà là không biết những gì mình đã trả tiền có thực sự tương xứng hay không. Mong các trường công khai rõ chương trình học và các chứng nhận quốc tế đang có". Để giải quyết triệt để vấn đề này, bạn đọc Hoa mai xanh đề xuất giải pháp mạnh tay hơn từ cơ quan chức năng: "Không chỉ tên, cần rà soát cả nội dung quảng cáo, chương trình đào tạo, giấy phép hoạt động và những cam kết mà trường đã đưa ra khi tuyển sinh".

Phân biệt trường quốc tế chuẩn và quốc tế "gắn mác" - Đồ họa: NGỌC THÀNH (Dữ liệu: THẢO THƯƠNG)