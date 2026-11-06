TP.HCM rà soát tên gọi toàn bộ trường học, trường tư gắn mác 'quốc tế': Gây hiểu nhầm phải đổi tên

Học sinh trong giờ thể dục tại một trường ở TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY (ảnh mang tính chất minh họa)

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định số 360/2026/NĐ-CP, giúp minh bạch hóa dòng vốn đầu tư quốc tế, tối giản thủ tục hành chính. Đồng thời chấn chỉnh những bất cập tồn tại lâu nay trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là khối trường tư thục.

Trường tư ở TP.HCM không được tùy tiện đưa chữ "quốc tế", "Việt Nam" vào tên

Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản triển khai của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM là yêu cầu rà soát toàn bộ tên gọi của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo văn bản, lâu nay, không ít trường tư thục cố tình lồng ghép các từ ngữ mang tính vị thế như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam" vào tên gọi để thu hút phụ huynh, dù bản chất chương trình và cơ sở vật chất không hề đạt chuẩn.

Theo quy định mới, các trường đã thành lập nếu có tên gọi gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý hoặc phạm vi bảo trợ của Nhà nước bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi tên.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ định các cơ quan chuyên môn lập danh sách, gửi văn bản yêu cầu từng đơn vị báo cáo phương án xử lý.

Hạn chót để hoàn tất việc đổi tên là trước ngày 17-9-2027. Sau mốc thời gian này, những cơ sở cố tình lập lờ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định 360 về phân cấp quản lý cũng được định hình lại rõ ràng. Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ quyết định các vấn đề thành lập, giải thể đối với khối trường THPT, trường chuyên, trường cho người khuyết tật và trường do cơ quan ngoại giao nước ngoài đề nghị.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên và cấp phép hoạt động khối phổ thông. Trong khi đó Chủ tịch UBND cấp phường, xã được trao quyền tự chủ tối đa khi trực tiếp quản lý, cấp phép hoặc đình chỉ các trường mầm non, tiểu học, THCS và các nhóm trẻ độc lập trên địa bàn.

Trường tư có nhiều nhà đầu tư phải minh bạch dòng vốn trước năm 2027

Nghị định 360 cũng đưa ra quy định bắt buộc cho các cơ sở giáo dục tư thục được thành lập từ hai nhà đầu tư trở lên trước ngày 1-1-2026. Các đơn vị này phải hoàn tất thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trước ngày 1-1-2027.

Quy định này nhằm minh bạch hóa dòng vốn, ngăn chặn tình trạng tranh chấp ngầm làm ảnh hưởng đến học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục, trường phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý.

Tổ chức kinh tế mới sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, đảm bảo việc dạy và học diễn ra liên tục, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho giáo viên lẫn học sinh.

Điều đặc biệt, Nghị định 360 có nêu rõ các cá nhân, tổ chức muốn nộp hồ sơ thành lập, cấp phép cho cơ sở dân lập, tư thục sẽ không cần xếp hàng chờ đợi.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Người dân cũng có thể chọn nộp qua bưu chính hoặc đến trực tiếp các trung tâm phục vụ hành chính công từ cấp thành phố đến 168 phường, xã, đặc khu để được giải quyết nhanh chóng.

Các mốc thời hạn trường tư ở TP.HCM cần lưu ý Trước 1-1-2027: Hạn chót trường tư thục từ 2 nhà đầu tư trở lên phải thành lập tổ chức kinh tế. Trong vòng 14 ngày làm việc: Phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thẩm quyền sau khi lập tổ chức kinh tế. Trước 17-9-2027: Hạn chót rà soát và hoàn tất đổi tên đối với các trường lạm dụng chữ "quốc tế" gây hiểu nhầm.