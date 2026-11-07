TP.HCM: Đóng tiền tỉ cho con học trường 'quốc tế', phụ huynh thấp thỏm lo trường phải đổi tên

Một cơ sở gắn mác "quốc tế" giới thiệu dạy chương trình Mỹ, sách giáo khoa nước ngoài - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 360, theo đó yêu cầu các trường rà soát tên gọi, không được tùy tiện sử dụng các từ "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam".

Việc rà soát nhằm chấn chỉnh những bất cập tồn tại lâu nay trong hệ thống giáo dục, đặc biệt khối trường tư thục. Tuy nhiên, thông tin này cũng khiến nhiều phụ huynh tại TP.HCM lo lắng: tiếp tục đóng học phí tiền tỉ cho con theo học một ngôi trường sắp phải bỏ danh xưng "quốc tế", hay tìm trường mới?

Theo các chuyên gia, khi chọn trường cho con, phụ huynh cần quan tâm đến chất lượng kiểm định, chương trình giảng dạy thực tế và giấy phép pháp lý, thay vì chỉ nhìn vào tên gọi hay biển hiệu.

Phụ huynh lo vì "lỡ phóng lao"

Vừa đóng học phí trọn năm học 2026 - 2027 cho con gần 200 triệu đồng, chị L.Anh (có con đang học lớp 6 tại một trường liên cấp có chữ "International" - quốc tế, ở quận 7 cũ) không khỏi bất ngờ khi đọc thông tin TP.HCM rà soát tên gọi các trường học.

"Năm năm trước, gia đình chọn trường này vì nghĩ cái tên quốc tế đồng nghĩa với việc con mình được học trong môi trường quốc tế, trở thành học sinh quốc tế. Gắn với trường "quốc tế", tôi cũng nghĩ tiền nào của nấy, con sẽ được thụ hưởng môi trường giáo dục toàn cầu, khác với giáo dục trong hệ thống công lập", chị L.Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình học của con, chị L.Anh cho biết ngoài thời lượng học tiếng Anh nhiều hơn với giáo viên nước ngoài, một số hoạt động ngoại khóa có hơi hướng quốc tế và nội quy thoáng hơn trường công, chương trình chính của trường vẫn là Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tương tự, anh Xuân Thành (phường Phú Thuận), có con đang học lớp 4 tại một trường mang danh "quốc tế", cũng có cảm giác như mình đã trả tiền thật cho một giá trị thương hiệu không đúng như kỳ vọng. Anh lo lắng nếu tiếp tục cho con học thì tương lai sẽ ra sao, còn chuyển trường lúc này cũng không dễ dàng.

"Tôi hơi sốc. Nếu sang năm trường của con buộc phải đổi tên, mất đi chữ "quốc tế" thì uy tín của trường sẽ ra sao? Chưa kể học bạ khi con kết thúc tiểu học để làm hồ sơ đi du học có bị các trường nước ngoài đánh giá thấp, thậm chí không nhận? Tôi bỏ tiền tỉ ra không phải để con nhận tấm bằng của một trường tư thục bình thường", anh Thành nói.

Với nhiều phụ huynh, chuyển trường là lựa chọn không đơn giản bởi chương trình học giữa các hệ thống có thể không tương thích. Nhưng nếu tiếp tục cho con theo học, họ lại băn khoăn liệu mức học phí rất cao có còn tương xứng với giá trị thực tế của nhà trường sau khi bỏ mác "quốc tế".

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều năm qua, thị trường giáo dục TP.HCM xuất hiện không ít trường tư sử dụng danh xưng "quốc tế" để thu hút tuyển sinh. Một số trường đầu tư cơ sở vật chất khang trang, thuê giáo viên nước ngoài rồi gắn thêm tên gọi này, khiến phụ huynh dễ hiểu rằng con đang theo học một chương trình giáo dục quốc tế. Danh xưng ấy cũng có thể trở thành cơ sở để trường đưa ra mức học phí cao.

Theo văn bản mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc triển khai Nghị định 360/2026/NĐ-CP, các cơ sở giáo dục tư thục sử dụng những từ như "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam" trong tên gọi để thu hút phụ huynh nhưng không đáp ứng điều kiện sẽ phải chấm dứt cách đặt tên này. Các trường phải hoàn tất thủ tục đổi tên trước ngày 17-9-2027.

Bỏ mác "quốc tế", phụ huynh nên chọn trường thế nào?

Trước những băn khoăn của phụ huynh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết sở đang đề nghị các trường rà soát theo Nghị định 360. Theo vị này, nhiều trường tư tự đưa từ "quốc tế" vào tên gọi, biển hiệu hoặc website để quảng cáo, trong khi sở không cấp giấy phép thành lập trường quốc tế như vậy.

"Sở đang rà soát để chấn chỉnh", vị đại diện nhấn mạnh.

Về giá trị pháp lý của văn bằng, vị này cho biết việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng được thực hiện theo quy định, không phụ thuộc vào việc tên trường có chữ "quốc tế" hay không. Trong quyết định cấp phép, các trường này không có danh xưng "quốc tế"; đây là cách gọi do trường tự sử dụng để quảng cáo.

Vị này khuyến cáo phụ huynh không nên quá hoảng loạn, vội vàng chuyển trường khiến việc học tập và tâm lý của con bị xáo trộn.

Đối với những gia đình có con đang học tại các trường thuộc diện phải đổi tên trước tháng 9-2027, chuyên gia giáo dục Nguyễn Thị Ngọc Nga khuyên phụ huynh nên chủ động trao đổi trực tiếp với ban giám hiệu.

Theo bà Nga, phụ huynh cần yêu cầu nhà trường làm rõ cam kết về lộ trình và chất lượng giảng dạy, đồng thời xem xét việc điều chỉnh học phí để tương xứng với giá trị thực tế sau khi bỏ từ "quốc tế".

"Phụ huynh đừng nhìn vào những tấm biển hiệu có cái tên rất "kêu", những chữ "quốc tế" tự phong ngoài cổng trường. Thay vào đó, hãy kiểm tra giấy phép pháp lý, chương trình giảng dạy thực tế, chất lượng kiểm định… để tránh "sập bẫy" bởi những quảng cáo thổi phồng danh xưng", bà Nga nhấn mạnh.

Phân biệt trường quốc tế chuẩn và quốc tế "gắn mác" - Dữ liệu: THẢO THƯƠNG. Đồ họa: NGỌC THÀNH

