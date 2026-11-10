Quỹ ngoại dự kiến rót 250 tỉ đồng, nhắm đến cơ hội bất động sản TP.HCM

Đại diện Brookland Group và Công ty Cổ phần Phúc Thịnh tại lễ ký kết - Ảnh: BROOKLAND

Brookland Group & Partners Limited (Brookland) vừa công bố thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã chứng khoán PTD), thiết lập hạn mức đầu tư có cấu trúc lên tới 250 tỉ đồng, tương đương hơn 9,5 triệu USD.

Thỏa thuận được ký kết tại TP.HCM ngày 23-10. Theo đó, nguồn vốn sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào các điều kiện thương mại, hồ sơ giao dịch chính thức và quy định pháp luật hiện hành.

Khoản đầu tư nhằm hỗ trợ Phúc Thịnh nâng cao năng lực triển khai, ứng dụng các giải pháp xây dựng mới và tham gia những công trình quy mô lớn hơn.

Phúc Thịnh dự kiến tham gia thi công hai dự án nhà ở quy mô lớn tại khu Nam Sài Gòn, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 19.000 tỉ đồng, cung cấp hơn 6.000 căn hộ cho thị trường.

Trong đó, dự án Green Oasis Residential có tổng vốn đầu tư khoảng 7.650 tỉ đồng, gồm 6 tòa tháp căn hộ cao 38 tầng trên khu đất rộng 4,8 ha.

Dự án còn lại là khu phức hợp đô thị TOD Green Oasis Nhà Bè, có tổng vốn đầu tư hơn 11.400 tỉ đồng, gồm 4 tòa tháp cao 36 tầng và một trung tâm thương mại trên khu đất 9,8 ha, nằm gần tuyến metro số 4 theo quy hoạch.

Brookland lưu ý hơn 19.000 tỉ đồng là tổng vốn đầu tư dự kiến của hai dự án, không phải giá trị hợp đồng thi công của Phúc Thịnh hay khoản vốn Brookland cam kết đầu tư.

Ông Trần Minh Trúc, Phó tổng giám đốc thường trực Phúc Thịnh, cho biết hợp tác với Brookland là bước đi quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận sâu hơn thị trường vốn quốc tế, có thêm nguồn lực tài chính để mở rộng năng lực thi công và tham gia các dự án lớn.

Trong khi đó, ông Daniel Giancola, Giám đốc đầu tư Brookland Group, nhận định việc Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với thị trường vốn quốc tế đang mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tổ chức dài hạn.

Brookland hiện có hiện diện tại Singapore, Hong Kong, Dubai và Sydney, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vốn tư nhân và tài chính cấu trúc. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, ưu tiên các doanh nghiệp có bề dày hoạt động và nhu cầu vốn linh hoạt, dài hạn.