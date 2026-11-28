Để mỗi cực đều trở nên đáng sống, các chuyên gia nhấn mạnh mỗi cực phải có đủ việc làm, nhà ở, hạ tầng và tiện ích phục vụ đời sống người dân - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngày 28-11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức hội thảo “TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân”, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Keppel, Tập đoàn Phú Long và Nomura Việt Nam.

Mỗi cực đô thị của TP.HCM phải có việc làm và dịch vụ

Tại hội thảo, ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết trong quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm, cấu trúc đô thị tương lai được tổ chức thành 5 cực động lực.

Trong đó, khu vực lõi trung tâm tập trung tài chính, dịch vụ quốc tế và quản trị. Phía Đông phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ cao. Phía Bắc tập trung công nghiệp, logistics. Phía Nam phát triển cảng biển, thương mại tự do và năng lượng. Còn phía Tây định hướng đô thị, giáo dục và y tế.

Các cực được kết nối bằng những hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây, công nghiệp - logistics và hành lang sinh thái dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, ven biển.

Đây là cách tổ chức không gian nhằm giảm áp lực lên khu vực trung tâm, đồng thời tạo thêm những động lực phát triển ở các khu vực khác. Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở việc xác định mỗi khu vực sẽ làm chức năng gì, mà còn ở khả năng hình thành những đô thị hoàn chỉnh.

Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế enCity, trong cấu trúc đô thị đa cực, mỗi cực không đơn thuần là một khu vực chức năng, mà phải trở thành một đô thị hoàn chỉnh, có việc làm, hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống riêng.

Thực tiễn phát triển khu Nam TP.HCM là một ví dụ. Quá trình hình thành khu đô thị này bắt đầu từ Khu chế xuất Tân Thuận, sau đó phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng và không gian đô thị. Điều này cho thấy việc làm, hạ tầng và dịch vụ cần được xem là nền tảng để hình thành một trung tâm đô thị mới.

Nếu chỉ phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ hay những dự án nhà ở riêng lẻ mà thiếu hệ thống dịch vụ, trường học, y tế và không gian công cộng, các cực đô thị khó trở thành nơi người dân có thể gắn bó lâu dài.

Định hướng quy hoạch vì vậy đặt ra yêu cầu tổ chức không gian gắn với nhu cầu sống. Thành phố hướng đến mô hình “đô thị 15 phút”, trong đó người dân có thể tiếp cận dịch vụ thiết yếu trong khoảng 15 phút đi bộ. Đồng thời kết nối các cực động lực và trung tâm đô thị trong khoảng 30 phút bằng đường sắt đô thị, đường cao tốc và hạ tầng số. Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 200.000 căn nhà ở xã hội, ưu tiên khu vực gần nơi có việc làm, ga metro và đầu mối giao thông công cộng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để người lao động có thể sinh sống gần nơi làm việc, thay vì phải di chuyển xa mỗi ngày.





Không thể tách giao thông khỏi nhà ở và môi trường

Các chuyên gia, diễn giả tham gia tọa đàm ở hội thảo “TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân” - Ảnh: BTC

Để kết nối các cực đô thị, đến năm 2050 TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 960km đường sắt đô thị, kết hợp 450km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất. Tỉ trọng vận tải hành khách công cộng phấn đấu đạt 35 - 50% vào năm 2030 và 65% trong giai đoạn 2045 - 2050.

Gắn với mạng lưới này, thành phố định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, tổ chức không gian đô thị nén, đa chức năng trong bán kính 400 - 800m quanh các nhà ga. Tuy nhiên, giao thông công cộng chỉ phát huy hiệu quả khi được tính toán đồng bộ với nhà ở, việc làm và các dịch vụ đô thị.

Ông Richard Mark Leech, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long, cho rằng quy hoạch tầm nhìn 100 năm không chỉ là mở rộng địa giới hay xây dựng hạ tầng. Cốt lõi là vun đắp nếp sống và tạo nền tảng trải nghiệm cho các thế hệ sau.

Xác định phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) là một định hướng chiến lược, hướng đến kết nối các tuyến đường sắt đô thị với không gian nhà ở. Phải giúp cư dân thuận tiện di chuyển và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình này, sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp cần được thực hiện ngay từ giai đoạn lập quy hoạch.

Ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, Keppel Việt Nam, cho rằng kết nối giữa các dự án bất động sản và giao thông công cộng là bài toán phức tạp, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành giao thông, doanh nghiệp tư nhân và chuyên gia tư vấn.

Theo ông, cơ quan quản lý cần tập trung vào quy hoạch, tiêu chuẩn và lợi ích cộng đồng, trong khi doanh nghiệp phải tính toán hiệu quả tài chính và khả năng triển khai dự án. Hai mục tiêu này cần được cân bằng ngay từ đầu, thay vì xử lý riêng lẻ khi dự án đã triển khai.

Bên cạnh hạ tầng và nhà ở, chuyên gia nhấn mạnh yếu tố sinh thái cũng là một phần của chất lượng sống. Khu vực phía Nam thành phố là vùng đất thấp, nhiều sông nước nên bài toán quy hoạch không chỉ là xây dựng thêm đô thị, mà còn phải tìm cách phát triển hài hòa với hệ sinh thái hiện hữu.