Tàu container làm hàng tại cảng biển TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ cửa ngõ hàng hóa sang trung tâm điều phối chuỗi cung ứng

Muốn trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, TP.HCM không thể chỉ có cảng lớn và nhiều kho bãi. Thành phố phải đủ sức hút để chủ hàng, hãng tàu và các nhà cung cấp dịch vụ chọn làm nơi trung chuyển, phân phối và điều phối chuỗi cung ứng.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM, nêu vấn đề này tại tọa đàm "Phát triển TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế" do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức chiều 25-11.

Theo bà Phương, để giữ được dòng hàng và phần giá trị cao trong chuỗi logistics, thành phố cần phát triển đồng bộ vận tải đa phương thức, tài chính, bảo hiểm hàng hải, trọng tài, pháp lý, công nghệ và dữ liệu, thay vì chỉ làm nơi tập kết rồi chuyển hàng đi.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu ngành logistics tăng trưởng bình quân 13-16% mỗi năm, đồng thời giảm chi phí logistics xuống 11-14% GRDP.

Kế hoạch hành động gồm 9 nhóm giải pháp về hạ tầng, nguồn hàng, nhân lực, dịch vụ giá trị gia tăng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước hiện chủ yếu cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận và kho bãi, những khâu có biên giá trị thấp.

Cảng Cát Lái nhìn từ trên cao. Khoảng 92% lượng container đến khu bến Cát Lái - Phú Hữu hiện được vận chuyển bằng đường bộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Logistics của chúng ta gần như mới lấy công làm lời. Những dịch vụ có giá trị cao như tài chính, quản trị đơn hàng, giao nhận quốc tế còn thiếu" - ông Danh nói.

PGS.TS Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế TP.HCM, nhận định quy mô hàng hóa lớn nhưng giá trị tạo ra chưa tương xứng.

Hơn 80% hàng hóa vẫn được vận chuyển bằng đường bộ. Riêng khu bến Cát Lái - Phú Hữu, phương thức này đảm nhận khoảng 92% lượng container đến cảng. Sự mất cân đối khiến chi phí tăng, trong khi đường thủy và đường sắt chưa chia sẻ được áp lực tại các cửa ngõ.

Theo bà Tú Anh, TP.HCM mới là đầu mối logistics khu vực. Để trở thành trung tâm quốc tế, thành phố phải tiến lên vai trò điều phối chuỗi cung ứng, tác động đến dòng hàng và cung cấp dịch vụ có giá trị cao, thay vì chỉ là nơi hàng hóa đi qua.

Giữ đất cho 38 trung tâm logistics

Ông Trần Ngọc Thanh, chuyên gia thuộc liên danh Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) - Boston Consulting Group (BCG), cho biết hợp phần logistics đang được cụ thể hóa trong Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Tuy nhiên, đây mới là phương án tư vấn, chưa được phê duyệt. Theo ông Thanh, quy hoạch của ba địa phương trước hợp nhất có 35 trung tâm logistics, gồm 13 tại TP.HCM cũ, 16 tại Bình Dương cũ và 6 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Xe đầu kéo di chuyển trong bãi container để tiếp nhận hàng hóa - Ảnh: CÔNG TRUNG

Đơn vị tư vấn kiến nghị giữ 4.500-6.000ha đất logistics và hơn 7.000ha đất "chân hàng" đến năm 2035; đồng thời hạn chế mở rộng ICD, kho bãi nội đô và từng bước di dời về các khu logistics tích hợp.

Quỹ đất cũ như ICD Trường Thọ, kho ven sông Sài Gòn sẽ được chuyển đổi công năng. Tuy nhiên, 38 trung tâm chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu và điều phối.

Năm việc cần làm để hút dòng hàng quốc tế Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM, đề xuất năm nhóm giải pháp: Một là, hoàn thiện thể chế, tích hợp mô hình trung tâm dịch vụ logistics quốc tế vào Quy hoạch tổng thể TP.HCM và quy hoạch cảng biển quốc gia; xây dựng cơ chế đặc thù cho trung tâm hàng hải quốc tế, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Hai là, đầu tư hạ tầng đa phương thức: ưu tiên đường sắt kết nối cảng biển, đường thủy nội địa, vành đai, cao tốc và các tuyến nối cảng với khu công nghiệp, vùng sản xuất, kho hậu cần; qua đó giảm phụ thuộc vào đường bộ.

Ba là, phát triển tài chính xanh: có chính sách tín dụng, thuế cho doanh nghiệp đầu tư cảng phát thải thấp, phương tiện sạch, nhiên liệu xanh; sớm vận hành thị trường tín chỉ carbon gắn với Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Bốn là, đào tạo nhân lực: liên kết Nhà nước, nhà trường, hiệp hội và doanh nghiệp để đào tạo nhân lực logistics số, hàng hải, tài chính theo yêu cầu thực tế và tiêu chuẩn quốc tế. Năm là, mở rộng hợp tác quốc tế: tận dụng mạng lưới hợp tác với 88 địa phương, thúc đẩy mô hình cảng kết nghĩa với Osaka, Thượng Hải, Los Angeles và các cảng cửa ngõ tại Mỹ, châu Âu.