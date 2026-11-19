Công an xã Vũ Quý làm việc với bà N.T.L. - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Liên quan vụ người phụ nữ ở xã Vũ Quý (Hưng Yên) bị xử phạt vì con trai quốc tịch Đức lưu trú (10-11 đến 13-11) nhưng không khai báo tạm trú, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết sau khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công an xã Vũ Quý đã hướng dẫn cơ sở lưu trú khắc phục ngay vi phạm.

Theo đó, cán bộ công an xã đã hướng dẫn thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên trang khai báo tạm trú trực tuyến của Bộ Công an theo quy định.

Công an xã Vũ Quý khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người nước ngoài đến lưu trú cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và khai báo tạm trú. Việc khai báo phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng thời hạn quy định.

Khai báo tạm trú là trách nhiệm của cơ sở lưu trú

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, việc thực hiện đầy đủ quy định về khai báo tạm trú góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nước ngoài và giữ gìn an ninh, trật tự.

Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài tạm trú thực hiện khai báo thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú.

Trước khi đồng ý cho người nước ngoài tạm trú, cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam để kiểm tra, thực hiện khai báo.

Ngày 9-6-2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 87/2026/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Quy định này áp dụng đối với các loại hình cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú qua đêm, từ khách sạn, nhà nghỉ đến nhà, căn hộ cho thuê và các địa điểm lưu trú khác…

Việc khai báo được thực hiện đối với người nước ngoài tạm trú qua đêm, kể cả trường hợp chỉ ở 1 đêm.

Người khai báo tạm trú là chủ sở hữu cơ sở lưu trú, người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền.

Thuận tiện khi khai báo trực tuyến

Việc khai báo cần được thực hiện ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú, thông qua Hệ thống khai báo tạm trú điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo trực tuyến; thông tin được công an cấp xã tiếp nhận 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Một số lưu ý về khai báo tạm trú cho người nước ngoài - Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trường hợp không thể khai báo qua hệ thống điện tử, người khai báo thực hiện khai và chuyển phiếu khai báo tạm trú đến công an cấp xã theo quy định.

Cơ sở lưu trú cần khai báo đầy đủ, chính xác thông tin. Người nước ngoài phối hợp xuất trình giấy tờ khi đến ở. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, cơ sở lưu trú có thể liên hệ công an cấp xã nơi đặt cơ sở để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trường hợp phát hiện người nước ngoài không có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, hoặc có dấu hiệu vi phạm, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định hoặc cho người nước ngoài tạm trú khi người đó cư trú không hợp pháp tại Việt Nam thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30-10-2025 của Chính phủ.

Khai báo tạm trú trong trường hợp cho thuê qua trung gian

Bộ Công an cũng nêu trường hợp chủ nhà, chủ căn hộ không trực tiếp quản lý, vận hành hoặc tiếp nhận khách thuê mà giao việc này cho người khác, đơn vị quản lý vận hành hoặc đơn vị trung gian.

Khi không xác định rõ ai thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài, các bên có thể cho rằng bên còn lại đã thực hiện, dẫn đến vi phạm quy định về trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Vì vậy, chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú cần chủ động xác định, ủy quyền rõ cho người thực hiện khai báo tạm trú; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cần thiết để việc khai báo được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Việc ủy quyền cần được làm rõ trong hợp đồng cho thuê, hợp đồng quản lý vận hành hoặc văn bản ủy quyền. Trường hợp có thay đổi người được giao thực hiện, các bên cần kịp thời thống nhất, bảo đảm việc khai báo không bị gián đoạn.

Dù việc cho thuê, tiếp nhận khách được thực hiện qua nhiều khâu trung gian hay thông qua nền tảng số, cơ sở lưu trú vẫn cần bảo đảm người nước ngoài đến tạm trú qua đêm được khai báo theo quy định.