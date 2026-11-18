Công an xã Vũ Quý làm việc với bà N.T.L. - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 18-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L (sinh năm 1970, ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Trước đó ngày 13-11, Công an xã Vũ Quý phát hiện tại địa bàn có người nước ngoài tới cư trú nhưng cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú.

Tổ công tác của công an xã đã kiểm tra quản lý cư trú, xác định tại hộ gia đình bà N.T.L. có anh N.V.H. (sinh năm 1991, quốc tịch Đức) lưu trú từ ngày 10-11 đến 13-11.

Quá trình lưu trú, người liên quan không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Anh N.V.H. được xác định là con trai bà L..

Tại gia đình nhà bà N.T.L., công an xã đã lập biên bản làm việc, biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Sau đó Công an xã Vũ Quý đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L số tiền 4 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Đồng thời, cán bộ công an cũng hướng dẫn người liên quan khắc phục ngay vi phạm, thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người nước ngoài đến lưu trú cần nghiêm túc chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và khai báo tạm trú.

Việc khai báo phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng thời hạn quy định nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.