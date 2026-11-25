Du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm hoạt động đâm pồi, chế biến món cơm pồi của người Nguồn ở xã Kim Phú, Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 25-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Du lịch là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh này.

Từ làm nông sang làm du lịch

Mục đích cốt lõi của kế hoạch là chuyển người nông dân từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Du lịch nông thôn được xem là cách đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập. Hướng đi là du lịch cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp xanh và bền vững.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu mỗi xã đủ điều kiện có ít nhất một điểm, mô hình hoặc sản phẩm du lịch đặc trưng. Ít nhất 75% lao động tại các mô hình được đào tạo kỹ năng nghề, phục vụ, an toàn thực phẩm và kỹ năng số.

Danh mục kèm theo có hàng chục điểm ở 19 xã, từ vườn cam, vườn ổi, vườn nho, ruộng sen đến làng nghề thủy hải sản. Trong đó, có nhiều sản phẩm du lịch bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, đưa đến sự hứng khởi cho người dân tham gia.

Khung cảnh bình yên, thơ mộng ở Làng du lịch tốt nhất thế giới Tân Hóa, xã Kim Phú - Ảnh: HOÀNG TÁO

Điển hình như xã Kim Phú với nhiều trải nghiệm như vườn nho thôn Trung Hòa, hồ Yên Phú, khám phá hang động Phú Nhiêu 4 và hành trình "từ hang đá đến bản làng" của người Rục tại bản Yên Hợp.

Cửa ngõ dẫn vào bản Yên Hợp là thung lũng Hung Trâu (Hung Tru). Nơi đây vào mùa mưa thường ngập nước dài ngày, con đường bê tông được thay thế bằng đường thủy. Buổi sớm là lúc Hung Trâu đẹp nhất, khi hơi nước từ mặt hồ gặp không khí lạnh trên triền núi và quyện thành những dải mây mỏng. Cảnh rừng ngập ở đây từng được đưa vào chương trình thử nghiệm, kết hợp tìm hiểu đời sống người Rục.

Một ngày trọn vẹn có thể bắt đầu bằng cà phê sáng trong sương, đi qua thung lũng vào bản nghe người Rục kể chuyện rời hang, rồi chiều hái nho trong vườn.

Đồng lúa phá Hạc Hải (xã Lệ Ninh) cũng được định hướng trở thành sản phẩm du lịch đồng quê đặc sắc - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hành trình du lịch ở làng chài Vịnh Mốc

Xã Cửa Tùng đề xuất làng chài Vịnh Mốc, gắn du lịch cộng đồng với lịch sử, văn hóa, trải nghiệm nghề đánh cá và ẩm thực biển.

Điểm khác biệt là một làng chài nằm cạnh di tích địa đạo Vịnh Mốc nổi tiếng. Du khách khám phá địa đạo qua các đường hầm hẹp giữa những vách đất bazan, ánh sáng mờ ảo để hiểu cuộc sống hằng ngày của những người từng trú ẩn dưới lòng đất.

Sau đó, hành trình mở ra ngay phía biển với đời thường của ngư dân hiền hậu: ra bến đón thuyền cá về, học cách gỡ cá khỏi tấm lưới, rồi về chế biến cùng ngư dân và thưởng thức hải sản ngay tại làng.

Học sinh trải nghiệm bắt cá tại một tour du lịch nông nghiệp ở Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nối dài tour làng chài Vịnh Mốc ở trên, du khách có thể ghé thăm các ruộng sen và nhiều nông trại sinh thái thuộc xã Vĩnh Hoàng ở ngay phía bắc.

Kế hoạch nhấn mạnh việc hỗ trợ phải dựa trên hiệu quả, khả năng duy trì. Những hành trình nói trên chỉ trở thành sản phẩm thật khi có người dân làm chủ, có doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến. Nhưng nếu làm được, mỗi quả nho, mẻ cá hay bữa cơm bản sẽ không chỉ được bán ra khỏi làng mà còn mời được du khách vào làng.