Phường ở Huế đóng cửa nghĩa trang, lăng xây sẵn cho người còn sống sẽ ra sao?

Một khu nghĩa địa nằm giữa biển và đầm phá Tam Giang tại phường Thuận An - Ảnh: NGUYỄN DO

Những ngày qua, việc UBND phường Thuận An (TP Huế) thông báo đóng cửa tất cả nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thu hút sự quan tâm của người dân. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm về việc này.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, một số người dân đặt câu hỏi: Gia đình đã bỏ tiền xây lăng, chuẩn bị sẵn nơi an nghỉ cho người thân thì giải quyết thế nào khi nghĩa trang ngừng tiếp nhận chôn cất?

Tại Thuận An cũng như một số địa phương khác ở Huế, một số gia đình có tập quán xây lăng gia tộc, trong đó chừa sẵn vị trí cho ông bà, cha mẹ và người thân khi qua đời.

Một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung bày tỏ ý kiến về việc đóng cửa nghĩa trang.

Giải đáp băn khoăn trên, ông Lê Đình Phong - Chủ tịch UBND phường Thuận An - cho biết việc xây lăng, chừa sẵn vị trí tại các khu nghĩa địa trước đây diễn ra tự phát.

Theo ông Phong, đối với những trường hợp tự xây lăng trên đất do Nhà nước quản lý, không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp, người xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng đất và xây dựng của mình.

Ông Phong cho rằng việc đã bỏ tiền xây lăng không phải là căn cứ để yêu cầu chính quyền hoàn trả chi phí xây dựng.

Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết theo quy định về quản lý nghĩa trang, đóng cửa nghĩa trang là dừng các hoạt động an táng tại đó. Như vậy việc đã xây lăng, chừa sẵn vị trí không đồng nghĩa với việc được tiếp tục chôn cất sau khi nghĩa trang đóng cửa.

Nhiều khu nghĩa địa nằm gần tuyến đường ven biển - Ảnh: NGUYỄN DO

Từ ngày 31-10, các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn phường Thuận An sẽ đóng cửa, dừng hoạt động chôn cất và xây mới lăng mộ.

Người dân có nhu cầu mai táng được hướng dẫn đến nghĩa trang Phú Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Hồ, và nghĩa trang Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, theo quy hoạch và quy định hiện hành.

Việc đóng cửa được thực hiện căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị và tình hình thực tế về quỹ đất nghĩa địa tại địa phương.

Trước khi triển khai, phường đã gặp gỡ người cao tuổi, người có uy tín, đại diện các dòng họ để trao đổi, vận động, tạo sự đồng thuận.

Địa phương cũng khuyến khích người dân lựa chọn hỏa táng, từng bước thay đổi tập quán mai táng, hướng tới sử dụng đất tiết kiệm và dành không gian cho hạ tầng, dịch vụ, du lịch biển.