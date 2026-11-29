Phường Cát Lái tổ chức hội nghị phổ biến, thông tin chủ trương, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 sáng 29-11 - Ảnh: Phường Cát Lái

Theo lãnh đạo phường Cát Lái (TP.HCM), tuyến đường có vai trò tăng cường năng lực kết nối giao thông khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu với hệ thống giao thông liên vùng, góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực vận tải.

Công trình được triển khai với kỳ vọng góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm áp lực xe cộ, đặc biệt là xe container qua khu vực nội thị.

Ngoài ra, tuyến đường từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu và các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía Đông, Xa lộ Hà Nội.

Đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển các khu dân cư, khu đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các hộ dân bị ảnh hưởng bày tỏ hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng dự án nhưng mong sớm được thông tin về kế hoạch tái định cư, tạo điều kiện về các thủ tục giấy tờ - Ảnh: Phường Cát Lái

Theo Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30-4-2027.

Để bảo đảm mục tiêu này, phường Cát Lái sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và phù hợp tiến độ chung của các dự án.

Dự án án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại khu vực cụm cảng và các tuyến Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía đông, xa lộ Hà Nội - Ảnh: Phường Cát Lái

Theo đó, phường định hướng sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 15-12-2026 và tiến hành tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt và vận động người dân bàn giao mặt bằng từ ngày 16-12-2026 đến trước ngày 15-1-2027.

Tại hội nghị, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực, bị ảnh hưởng bởi dự án bày tỏ ủng hộ việc xây dựng dự án.

Các hộ dân có nguyện vọng sớm có kế hoạch tái định cư, bảo đảm phù hợp với mức sống của người dân.

Đồng thời, người dân cũng mong được tạo điều kiện thuận lợi về giấy tờ, lắng nghe những nguyện vọng của hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án.