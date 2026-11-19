Đường vành đai 3 TP.HCM đoạn phía Đông, từ nút giao Tân Vạn đến nút giao HLD, nối cao tốc TP.HCM - Long Thành sắp hoàn thành - Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh các tuyến vành đai 2, 3 và 4 TP.HCM, quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025- 2050, tầm nhìn 100 năm quy hoạch mới của TP.HCM đã bổ sung thêm các đường vành đai trung gian 2,5; 3,5; 4,5 và vành đai 5 TP.HCM.

Vậy các tuyến vành đai sẽ có vai trò thế nào trong bức tranh giao thông của thành phố theo quy hoạch mới?

Vai trò của các đường vành đai

Sơ đồ định hướng phát triển giao thông đường bộ toàn thành phố - Ảnh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Là tuyến vành đai trong cùng, vành đai 2 có vai trò điều phối xe ở nội thành gắn với chỉnh trang đô thị hiện hữu. Phần lớn tuyến đã hình thành, đi qua các khu vực đông dân cư. Thời gian tới, thành phố sẽ ưu tiên chỉnh trang đô thị hai bên tuyến, đồng bộ mặt cắt hạ tầng và hình thái kiến trúc đô thị.

Với các khu vực chưa hoàn chỉnh sẽ phát triển thêm các chức năng hỗn hợp, ưu tiên giao thông công cộng và công trình thấp tầng và cảnh quan cây xanh.

Lớp kế tiếp là vành đai 2,5, đây là tuyến vành đai trung gian nằm giữa vành đai 2 và vành đai 3 TP.HCM.

Vành đai 3 TP.HCM là ranh giới định hướng kiểm soát phát triển đô thị, đồng thời là tuyến giao thông liên kết vùng chiến lược. Không gian dọc vành đai cần được tổ chức như vùng chuyển tiếp giữa đô thị hóa và sinh thái - nông nghiệp, với các công trình hạ tầng xã hội quy mô lớn (giáo dục, y tế, logistics).

Dọc tuyến sẽ khuyến khích phát triển các dải cây xanh chức năng (nông nghiệp đô thị, rừng phòng hộ), hành lang thoát nước và vùng dự trữ phát triển. Thiết kế đô thị tại các vị trí được chú trọng các cụm công trình điểm nhấn tạo "cổng vào" cho các phân vùng đô thị phía trong.

Ở lớp tiếp theo là vành đai 3,5, nằm giữa vành đai 3 TP.HCM và vành đai 4 TP.HCM. Tuyến vành đai này sẽ bổ sung khả năng kết nối và phân phối giao thông giữa các khu vực.

Trong ba năm gần đây, ba tuyến vành đai 2, 3, 4 TP.HCM nằm trên bản đồ quy hoạch lần lượt được triển khai đầu tư, chuẩn bị khép kín trong thời gian tới. Trong ảnh là phối cảnh đường vành đai 4 TP.HCM - Ảnh: Ban Giao thông

Tiếp đến là đường vành đai 4 TP.HCM, tuyến giữ vai trò chiến lược trong kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Không gian phát triển dọc tuyến ưu tiên các chức năng có quy mô vùng như logistics, công nghiệp sạch, năng lượng, các khu công nghệ cao và đô thị mới quy mô lớn. Tuyến sẽ kết hợp hành lang xanh bảo vệ, phát triển các công trình công cộng hỗ trợ dân cư vùng ven, tạo nên cấu trúc bền vững và mở của vùng đô thị mở rộng.

Nằm giữa vành đai 4 và vành đai 5 TP.HCM là vành đai 4,5, khi hình thành sẽ giúp mở rộng và dự trữ không gian phát triển cho tương lai.

Với quy hoạch mới, đường vành đai 5 TP.HCM là tuyến vành đai xa nhất, có quy mô lớn nhất, giữ vai trò hỗ trợ phân luồng giao thông liên vùng, tăng cường kết nối các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và kết nối liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Vành đai 2, 3, 4 đang thi công ra sao?

Bản đồ ba tuyến vành đai 2, 3, 4 TP.HCM theo quy hoạch cũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo quy hoạch trước đây, hệ thống vành đai của TP.HCM gồm ba tuyến vành đai 2, vành đai 3 và vành đai 4 TP.HCM, với tổng chiều dài khoảng 350km. Hiện tại cả ba tuyến đều đang được triển khai thi công để hoàn thành lần lượt từ nay đến giai đoạn 2028-2029.

Với vành đai 3 TP.HCM đi qua TP.HCM, Tây Ninh và TP Đồng Nai, hiện dự án đang bước vào giai đoạn chạy nước rút về đích. Dự kiến 17km đoạn trên cao từ nút giao Tân Vạn đến nút giao HLD nối cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ hoàn thành vào tháng 11-2026. Các đoạn còn lại đang tiếp tục thi công, dự kiến quý 1-2027 sẽ thông xe toàn tuyến.

Với vành đai 4 TP.HCM đi qua TP.HCM, Tây Ninh và TP Đồng Nai cũng đã được khởi công. Dự án có mục tiêu hoàn thành vào giai đoạn 2028 -2029.

Vành đai 2 TP.HCM dài 64km là tuyến vành đai được quy hoạch sớm nhất, hiện đã có hơn 50km đưa vào khai thác, 14km còn lại đang được triển khai. Trong đó, đoạn 1 và đoạn 2 dài 6km từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng đang thi công.

Với đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa tạm ngưng nhiều năm cũng đã thi công trở lại từ năm 2026. Riêng đoạn 4, từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh - đoạn còn lại của vành đai 2 - dài 5,3km, hiện đang được nghiên cứu để triển khai trong thời gian tới.