Phú Thọ 'chốt' thời điểm xây cầu Hai Bà Trưng và đường mới từ Việt Trì đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Vị trí dự kiến xây cầu Hai Bà Trưng và đường kết nối nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đường màu đỏ chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: Google map

HĐND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai).

Theo đó, dự án có điểm đầu kết nối với đường Hai Bà Trưng (phường Việt Trì) và điểm cuối kết nối nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Tiên Lữ), tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,1km. Trong đó, cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô có bề rộng dự kiến 36,5m.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 4.469 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và tuyến đường kết nối đến nút giao IC6 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai được tỉnh Phú Thọ kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch tỉnh Phú Thọ đã được phê duyệt.

Các công trình này hình thành trục giao thông kết nối khu vực trung tâm tỉnh với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tăng cường kết nối giao thông đối ngoại và mở rộng không gian phát triển đô thị dọc hai bờ sông Lô.

Đồng thời, dự án góp phần nâng cao khả năng kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ nghe báo cáo phương án quy hoạch hướng tuyến công trình cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô - Ảnh: BÁO PHÚ THỌ

Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ cho thấy sẽ áp dụng thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Hai Bà Trưng. Tên cầu được xác định chính thức trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định pháp luật.

Thời gian thực hiện đầu tư dự án trong giai đoạn 2027 - 2031.