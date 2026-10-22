Bộ Công an tiếp nhận một trung tâm thể dục thể thao ở Phú Thọ

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng dự án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sáng 22-10, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (gọi tắt dự án).

Dự án do Công ty TNHH Phát triển Nhà Phú Thọ (thành viên MHI Group) làm chủ đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 5,3ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỉ đồng.

Quy mô xây dựng gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng số 1.085 căn hộ trong đó 845 căn nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an và 240 căn hộ thương mại, shophouse.

Dự án quy hoạch dành hơn 20% quỹ đất cho công viên cây xanh và khu thể thao, trường mầm non nội khu. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3-2028.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh dự án có ý nghĩa xã hội thiết thực, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính thẩm mỹ, đồng thời hài hòa với cảnh quan, kiến trúc của tỉnh Phú Thọ nói chung và phường Việt Trì nói riêng.

UBND phường Việt Trì và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công theo quy định - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết đây là dự án nhà ở xã hội thứ 23 được khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp cán bộ, chiến sĩ và gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thiện không gian đô thị tại phường Việt Trì.

Để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, ông Đông giao Sở Xây dựng chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng và việc chấp hành quy định trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công trình được thi công an toàn, đúng tiến độ và chất lượng.

Sau lễ khởi công, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ bàn giao cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Việc Trì (cũ) cho Bộ Công an. Theo quyết định ban hành ngày 19-10 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cơ sở nhà, đất sân vận động Bảo Đà thuộc UBND phường Việt Trì điều chuyển sang Bộ Công an quản lý, sử dụng, phục vụ bố trí địa điểm đóng quân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Cơ sở có tổng diện tích đất khoảng 15ha, tổng nguyên giá tài sản hơn 2.634 tỉ đồng, giá trị còn lại hơn 2.572 tỉ đồng. Việc bàn giao cơ sở nhà, đất sân vận động Bảo Đà thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của tỉnh Phú Thọ với Bộ Công an trong bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện đóng quân cho lực lượng cảnh sát cơ động, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực.

Khởi công 2 tòa nhà với 783 căn hộ cho lực lượng công an tại Hà Nội Bộ Công an khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Hà Nội, gồm hai tòa nhà 33 tầng, dự kiến có khoảng 783 căn hộ.







