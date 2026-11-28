Đằng sau vẻ ngoài ngẫu hứng của CORTIS là thẩm mỹ thời trang mang dấu ấn của thế hệ GenZ trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin - Ảnh: Bighit

Ra mắt ngày 18-8-2025, CORTIS là nhóm nhạc nam mới của BigHit Music (HYBE), sau thành công của BTS và TXT. Đội hình gồm 5 thành viên James, Kim Juhoon, Martin, Eom Sunghyun và Ahn Geonho, với độ tuổi trung bình khoảng 17 khi debut.

Tên nhóm lấy cảm hứng từ cụm từ "Color Outside The Lines" (tô màu vượt ra ngoài đường kẻ), thể hiện tinh thần thoát khỏi những khuôn mẫu và giới hạn thông thường. Triết lý này cũng thể hiện qua âm nhạc, vũ đạo và đặc biệt là phong cách thời trang của nhóm.

Những bộ trang phục đôi khi khó tìm thấy sự liên kết về màu sắc, chất liệu hay phong cách, nhưng chính sự đối lập ấy lại tạo nên sức hút riêng của CORTIS.

MV REDRED của CORTIS - Video: HYBE

Khi thời trang phản ánh tình trạng quá tải thông tin

Cốt lõi trong phong cách CORTIS là tinh thần "hỗn loạn có tổ chức". Những bản phối của nhóm gợi liên tưởng đến một trình duyệt Internet có hàng chục tab cùng mở, liên tục phát những nội dung thuộc nhiều thời kỳ khác nhau.

Dù có vẻ ồn ào và rời rạc, đây lại là nhịp điệu quen thuộc với thế hệ lớn lên trong môi trường kỹ thuật số.

Gen Z cuối, thường được dùng để chỉ những người sinh khoảng năm 2005-2012, là thế hệ gần như không trải qua quá trình chuyển đổi từ thế giới analog sang digital.

Họ tiếp xúc với Internet, mạng xã hội và thuật toán từ khi còn nhỏ, đồng thời hình thành thói quen tiếp nhận thông tin qua những nội dung ngắn, liên tục thay đổi.

Thay vì lựa chọn một hình tượng thời trang nhất quán, CORTIS kết hợp nhiều yếu tố đối lập, tạo nên diện mạo khó đoán và không dễ bị đóng khung - ẢNh: Perfect

Những mảnh ghép thị giác không theo quy tắc

Tủ đồ của CORTIS giống một bảng cảm hứng Pinterest cập nhật liên tục. Thay vì tập trung vào một điểm nhấn duy nhất, các thành viên tạo sự chú ý bằng cách đặt những món đồ khác biệt cạnh nhau.

Người xem có thể bắt gặp chuỗi ngọc trai mang vẻ thanh lịch cổ điển kết hợp cùng tai nghe mang cảm hứng tương lai; quần âu hàng hiệu được phối với sneakers cố tình tạo hiệu ứng cũ kỹ, sờn rách.

Những món đồ vốn thuộc các hệ thẩm mỹ khác nhau đặt cạnh nhau, tạo nên tổng thể vừa ngẫu hứng vừa có chủ đích.

Phong cách CORTIS có thể xem là biểu hiện của tình trạng quá tải thông tin: những hình ảnh, xu hướng và dấu ấn văn hóa được lấy từ Internet, sau đó kết hợp thành ngôn ngữ thời trang cá nhân - Ảnh: Bighit

CORTIS xóa nhòa ranh giới giữa các thời kỳ

Một đặc điểm khác trong phong cách CORTIS là sự giao thoa giữa những yếu tố thuộc nhiều thời kỳ. Với thế hệ Gen Z cuối, retro và futuristic (ý chỉ những thiết kế tương lai vượt ra ngoài sức tưởng tượng) không còn là hai thái cực đối lập, mà có thể cùng tồn tại trong một bộ trang phục.

Chẳng hạn, chất liệu ren gợi nhắc thập niên 1920 có thể xuất hiện bên cạnh vòng tay kim loại nổi loạn.

Tương tự, những thiết bị công nghệ hiện đại như iPhone có thể được đặt cạnh máy ảnh phim analog hoặc máy ảnh kỹ thuật số CCD với hiệu ứng hạt nhiễu đặc trưng đầu những năm 2000.

Hiện tượng này phần nào bắt nguồn từ cách Internet xóa nhòa khoảng cách thời gian. Trên không gian trực tuyến, một màn trình diễn từ 10 năm trước có thể xuất hiện cạnh một bản tin vừa đăng tải. Các xu hướng cũ và mới cùng tồn tại, trở thành nguồn tư liệu để người trẻ tự do khai thác.

Với Gen Z, lịch sử thời trang không nhất thiết phải được tiếp cận theo trình tự tuyến tính. Thay vào đó, họ có thể lựa chọn những yếu tố yêu thích từ nhiều thập niên, tháo rời và kết hợp chúng để tạo nên diện mạo phản ánh cá tính hiện tại - Ảnh: Bighit

Vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra gương mặt hoàn hảo và hình ảnh chỉn chu chỉ bằng vài thao tác, những khuyết điểm đôi khi lại trở thành dấu hiệu của tính chân thực.

Trên mạng xã hội, ảnh nhiễu hạt, phơi sáng quá mức, bắt chuyển động tự nhiên và ít qua chỉnh sửa ngày càng được quan tâm.

Trong thời trang, tinh thần này thể hiện qua đường cắt bất đối xứng, chất liệu sờn rách và cách phối đồ có vẻ cẩu thả nhưng được tính toán kỹ lưỡng.

Thay vì theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối, phong cách CORTIS đề cao những yếu tố chưa hoàn chỉnh - Ảnh: Bighit