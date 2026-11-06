Phó tổng giám đốc Công ty Cường Hưng Thịnh ở Đà Nẵng bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan dự án Diamond

Lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở công ty từ chiều hôm trước (5-11) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Công an Đà Nẵng cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố - về tăng cường đấu tranh, xử lý các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong Nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản "ma".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định - Ảnh: H.B.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng Phòng Kinh doanh công ty.

Cả hai bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tiền các nghi phạm chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 430 tỉ đồng.

Xe chuyên dụng của cơ quan chức năng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ chiều 5-11, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh trên đường Trần Kế Xương (phường Hải Châu, Đà Nẵng) xuất hiện nhiều công an, kiểm sát viên và 2 ô tô chuyên dụng.

Phía trước công ty này, lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ nghiêm ngặt.

Một số người hiếu kỳ đứng từ xa để theo dõi sự việc. Sau nhiều giờ, việc khám xét mới kết thúc.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong nhiều giờ tại trụ sở công ty liên quan - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nghi phạm đã lập dự án không có thật, lấy tên "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond", sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: Những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.