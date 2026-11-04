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Chủ tịch Công ty phát triển nhà Ô Cấp qua đời, hai cổ đông tiếp tục bị khởi tố

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Hai cổ đông Công ty Ô Cấp bị bắt về tội lừa đảo, liên quan việc huy động vốn, chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền, với số tiền chiếm đoạt hơn 51 tỉ đồng.

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Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt ông Phan Hồng Việt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền.

Trước đó, ngày 26-10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Từ đó, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt đối với hai bị can Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt.

Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) được thành lập năm 2001, có trụ sở tại số 39 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu trước đây.

Ông Hoàng Huy Hiển (sinh năm 1940) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian xảy ra vụ án. Còn Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt là các cổ đông góp vốn.

Trong các năm 2003 - 2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (nay thuộc xã Long Điền, TP.HCM).

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt điều chỉnh ngày 16-3-2012, dự án có diện tích 416.300 m² bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công cộng, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư, biệt thự và nhà phố liền kề.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình triển khai dự án, ông Hoàng Huy Hiển cùng Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt biết rõ Công ty Ô Cấp chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện xong các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời điểm này, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại các ngân hàng và đất chưa được chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa.

Tuy nhiên, các cá nhân trên vẫn thống nhất để Hoàng Huy Hiển thỏa thuận, ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các hợp đồng này thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các nền đất thuộc dự án. Công ty đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, với tổng số tiền hơn 79,7 tỉ đồng.

Sau khi các nền đất được tách thửa, ông Hiển và các cổ đông không hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng mà tiếp tục tổ chức họp, ký biên bản họp Hội đồng quản trị, thống nhất sử dụng các nền đất để thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác.

Chủ tịch Công ty phát triển nhà Ô Cấp qua đời, hai cổ đông tiếp tục bị khởi tố - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thanh tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 51 tỉ đồng. Việc sử dụng tiền không đúng mục đích dẫn đến Công ty Ô Cấp không còn khả năng bàn giao các nền đất cũng như hoàn trả tiền cho khách hàng. 

Trong quá trình điều tra vụ án, ông Hoàng Huy Hiển đã bị khởi tố. Tuy nhiên, ông Hiển đã qua đời vào năm 2025 nên Cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với ông Hiển theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để thu hồi theo quy định.

- Ảnh 2.Bắt tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc vì dụ khách đi xem đất ở Tây Ninh để lừa đảo

Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (phường An Lạc, TP.HCM) cùng các đồng phạm dựng lên màn kịch tinh vi, dẫn dụ khách đi xem đất nền ở Tây Ninh rồi lừa khách đặt cọc để chiếm đoạt.

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    Chủ đề: Lừa đảo PC01 Công an TP.HCM Công ty phát triển nhà Ô Cấp Dự án Khu dân cư số 1

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