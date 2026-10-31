Công an TP.HCM yêu cầu người từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc đến trình diện

Nguyễn Hoài Phong - Tổng Giám đốc Công ty Bảo Phúc bị bắt - Ảnh: Công an TP.HCM

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc do Nguyễn Hoài Phong (33 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông) và đồng phạm thực hiện.

Theo đó, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (Công ty Bảo Phúc) ở số 98 - 102 đường 34 phường An Lạc, Nguyễn Hoài Phong cùng các đồng phạm đã chỉ đạo nhân viên đăng thông tin gian dối về nhà, đất giá rẻ trên Website Chợ tốt.vn, bất động sản.com, tài khoản TikTok… để thu hút khách quan tâm.

Sau khi khách liên hệ gặp đi xem nhà, đất thì nhân viên Công ty Bảo Phúc đưa ra thông tin về nhà, đất quảng cáo đăng trên mạng trước đó đã bán hết.

Từ đó dẫn dụ đưa khách lên các xe 45 chỗ hoặc xe 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để chở đi xem nhà, nền đất tại một số xã (Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ) thuộc tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Tại đây, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ dự án phân lô có phối cảnh và các công năng tiện ích xung quanh (dẫn khách hàng đi xem nhà đã xây dựng đẹp, đưa thông tin nhà trọ cho thuê thu lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng đầu tư);

Đồng thời trí người đóng giả khách hàng, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản và các phương thức thủ đoạn khác để tác động tâm lý nhằm tạo lòng tin về lợi nhuận đột biến, thúc đẩy khách hàng thực hiện giao dịch nộp tiền đặt cọc.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khác để khách hàng không tiếp tục mua nhà, đất tại đây nhằm chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hoài Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỉ đồng. Trong đó, chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3 người bị hại với số tiền 1,77 tỉ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Phong, Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an Thành phố, đến nay Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với 28 bị hại và đang tập trung các hoạt động điều tra, tìm người bị hại để tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

Do đó, Công an Thành phố thông báo ai là nạn nhân bị Công ty Bảo Phúc liên hệ để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu nhân viên, những cá nhân đã từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty khác do các bị can trên lập đến trình diện, làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM (địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ án này, Công an TP.HCM khuyến cáo đến các tổ chức và cá nhân: - Tuyệt đối không vì tâm lý đám đông; không ký bất kỳ giấy tờ đặt cọc hay giao dịch tiền bạc nào khi đang đi tham quan dự án mà chưa kiểm tra kỹ pháp lý. - Tìm hiểu pháp lý về thửa đất/dự án kỹ trước khi giao dịch. Liên hệ UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để kiểm tra quy hoạch, thông tin chủ đất, tham khảo giá trước khi quyết định đặt cọc mua bán. - Cảnh giác với các tổ chức, doanh nghiệp nhiều lần thay đổi tên hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh, thông tin thửa đất ban đầu giới thiệu so với thửa đất các đối tượng giao dịch ký hợp đồng đặt cọc. - Tỉnh táo trước "giá siêu rẻ". Hãy nhớ rằng không có bất động sản vị trí đắc địa, đầy đủ tiện ích mà giá lại rẻ hơn một nửa so với thị trường chung. - Nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu thực hiện chiêu trò lừa đảo tương tự, người dân cần nhanh chóng lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng từ giao dịch, cung cấp và trình báo ngay cho Cơ quan Công an để được giải quyết.