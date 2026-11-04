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Bộ Công an thông tin vụ án lừa đảo liên quan 113 người nước ngoài

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định quan điểm tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng không để bất cứ ai lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.

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Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - Ảnh: HỒNG QUANG

Tại họp báo Chính phủ ngày 4-11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - thông tin về vụ án lừa đảo được lực lượng công an triệt phá gần đây.

Vụ án xảy ra tại Thanh Hóa, liên quan đến 113 người nước ngoài gồm các quốc tịch như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trong đó đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 bị can so với công bố trước đó), gồm 90 người nước ngoài, 4 người Việt Nam.

Ông Toản nhấn mạnh có 5 trường hợp bị khởi tố về 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự), 1 trường hợp bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các trường hợp khác (ngoài 94 bị can), cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ theo quy định.

Về quan điểm của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết loại tội phạm nêu trên đang diễn biến rất phức tạp không chỉ ở Việt Nam. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh và quan điểm nhất quán là đấu tranh quyết liệt.

"Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định", ông Toản nói.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng khẳng định quan điểm tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, song song với đó là không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó ông nhấn mạnh thêm các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng đang được cơ quan công an đấu tranh quyết liệt.

Bộ Công an cũng khẳng định sẽ xử lý từ sớm, từ xa, tăng cường phối hợp liên ngành trong đấu tranh các loại tội phạm.

Đưa ra khuyến nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng người dân cần cảnh giác, đặc biệt trên không gian mạng, mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến có dấu hiệu bất thường.

Lý giải yếu tố "bất thường", ông nêu dẫn chứng rằng khi người dân không rõ danh tính người trên không gian mạng hoặc có người kêu gọi đầu tư, kinh doanh lãi suất cao bất thường… rất cần cảnh giác, đối chiếu thông tin.

Người dân cũng được yêu cầu không cung cấp, cho thuê, mượn thông tin cá nhân, khi không rõ mục đích người sử dụng trên không gian mạng. Điều này có thể dẫn tới việc vô tình tiếp tay cho tội phạm.

"Chúng tôi mong khi phát hiện nghi vấn liên quan tội phạm người dân cần thông tin ngay cho lực lượng chức năng, công an", ông Toản nói, đồng thời cho biết Bộ Công an mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan báo chí, nhà mạng, ngân hàng… trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm.

Bộ Công an thông tin vụ án lừa đảo liên quan 113 người nước ngoài - Ảnh 3.Bạn gái Mr Pips bị đề nghị 9-10 năm tù, vợ cũ Mr Hunter 10-11 năm tù

Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips, người được giao giữ "kho" vàng 222 tỉ đồng, bị đề nghị 9-10 năm tù về tội rửa tiền. Trong khi đó, Ngô Thị Thêu, vợ cũ Mr Hunter từng đưa ba con bỏ trốn sang Thái Lan, bị đề nghị 10-11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: Vụ án lừa đảo trực tuyến bộ Công An lừa đảo lừa đảo xuyên quốc gia

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