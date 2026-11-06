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Cả trăm bị cáo vụ Mr Pips nộp thêm gần 36,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả

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DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Trong quá trình xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền do Mr Pips cầm đầu, cả trăm bị cáo đã nộp thêm gần 36,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 6-11, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội thông tin trong quá trình TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền do Phó Đức Nam (32 tuổi, Mr Pips) cầm đầu, đã có hơn 100 bị cáo/người đại diện tới Thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Tổng số tiền được các bị cáo nộp là gần 36,5 tỉ đồng.

Người được ghi nhận nộp tiền nhiều nhất với gần 3 tỉ đồng là bị cáo Lê Thanh Tùng (28 tuổi, lao động tự do) bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong danh sách các bị cáo vừa nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án không có tên ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng), Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, Mr Hunter).

Trước đó, bị cáo Phó Đức Nam bị viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức án 11-12 năm tù cho tội rửa tiền.

Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội rửa tiền.

Theo cáo buộc, Nam phải chịu trách nhiệm về gần 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. 

Bị cáo còn sử dụng khoảng 561 tỉ đồng có nguồn gốc phạm tội để thực hiện các giao dịch nhằm che giấu, hợp pháp hóa tài sản.

Trong khi đó, Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỉ đồng và rửa tiền khoảng 195 tỉ đồng.

Một số bị cáo giữ vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo này cũng bị đề nghị mức án rất cao.

Nhiều bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 năm đến hơn 17 năm tù, tùy theo vai trò, thời gian tham gia, số tiền chiếm đoạt và các tình tiết liên quan.

Trước đó, trong phần xét hỏi, Mr Pips nhiều lần tuyên bố sẵn sàng dùng cả tài sản có nguồn gốc hợp pháp để khắc phục hậu quả, không yêu cầu nhận lại bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của mình.

Bị cáo còn đề nghị sớm bán những chiếc siêu xe đang bị thu giữ vì cho rằng ô tô càng để lâu càng mất giá, đồng thời xin hỗ trợ thu hồi tài sản ở Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án này đang tiếp tục phần tranh luận.

118 bị cáo trong vụ Mr Pips Phó Đức Nam nộp thêm gần 36,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả - Ảnh 3.Luật sư đề nghị trả lại 114 tài sản túi xách, đồng hồ, trang sức cho bạn gái Mr Pips

Luật sư của Nguyễn Thanh Tâm đề nghị xem xét lại cáo buộc rửa tiền hơn 384 tỉ đồng, cho rằng bạn gái Mr Pips chỉ phải chịu trách nhiệm với khoảng 57,7 tỉ đồng. Phía bào chữa còn xin trả lại 114 tài sản gồm túi xách, đồng hồ, trang sức cùng nhiều bất động sản.

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    Chủ đề: nộp tiền khắc phục hậu quả Nguyễn Hoà Bình Lê Khắc Ngọ Mr. Pips Phó Đức Nam Shark Bình

    Dòng sự kiện: Đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

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