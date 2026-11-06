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Đang xin giảm án, chủ tịch Công ty Hoàng Long bất ngờ rút đơn chấp nhận 5 năm tù

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng bất ngờ rút đơn, chấp nhận mức án 5 năm tù. Trong khi đó, phiên phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo khác phải hoãn để làm rõ một số tình tiết mới.

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Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng bất ngờ rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Trưa 6-11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ hơn 30 tỉ đồng liên quan đến hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Phiên tòa do thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm chủ tọa, được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 10 bị cáo sau bản án sơ thẩm hồi tháng 8.

Đáng chú ý, trước khi hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long) bất ngờ xin rút toàn bộ kháng cáo.

Bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận mức án 5 năm tù

Tại phiên tòa, sau khi được hội đồng xét xử giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc kháng cáo, ông Nghiêm Quốc Hưng thay đổi quyết định, không tiếp tục đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ông Hưng cho biết chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Hưng 5 năm tù về tội danh này. Sau bản án, ông có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Trước việc Chủ tịch Công ty Hoàng Long bất ngờ rút kháng cáo, đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là quyền của bị cáo, phù hợp quy định pháp luật nên đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Hưng.

Để làm rõ ý chí của bị cáo, chủ tọa phiên tòa hỏi lại việc rút kháng cáo có phải do ông Hưng đã suy nghĩ kỹ, hoàn toàn tự nguyện và không còn khiếu nại, thắc mắc gì về quyết định của mình. Ông Hưng xác nhận việc rút kháng cáo là tự nguyện.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của bị cáo và quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nghiêm Quốc Hưng. Chủ tọa thông báo bản án sơ thẩm đối với ông Hưng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 6-11.

Khi được hỏi đã nghe rõ quyết định của tòa hay chưa, Chủ tịch Công ty Hoàng Long xác nhận "đã nghe rõ". Như vậy, sau khi rút kháng cáo, ông Hưng chấp nhận mức án 5 năm tù mà Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên.

Hai bị cáo xin hoãn tòa, một số tình tiết mới chưa có chứng cứ

Trong khi ông Hưng rút kháng cáo, một số bị cáo khác đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì những lý do liên quan đến người bào chữa.

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Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Bị cáo Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, trình bày gia đình đã mời luật sư mới tham gia bào chữa tại cấp phúc thẩm. Tuy nhiên, luật sư có lý do "bất khả kháng" nên không thể có mặt và đã gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Ông Liêm cho biết đồng ý với đề nghị của luật sư, mong hội đồng xét xử chấp nhận hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền bào chữa.

Một bị cáo khác là Nguyễn Đình Thám, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, cũng đề nghị hoãn xét xử.

Ông Thám bị xét xử về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt được xác định từ 10 đến 20 năm tù. Do bị cáo không tự mời luật sư, tòa đã chỉ định người bào chữa. Tuy nhiên, luật sư được chỉ định vắng mặt tại phiên phúc thẩm.

Trước tình huống này, ông Thám đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để có thời gian mời luật sư bào chữa.

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Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Nêu quan điểm, đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận hoãn phiên tòa.

Trước khi đưa ra quyết định, chủ tọa Hoàng Mạnh Hùng cho biết trong phần xét hỏi buổi sáng, cả 10 bị cáo đều cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội, xác nhận không bị oan và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Có bị cáo còn đề nghị được hưởng án treo.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, ngoài việc ông Nghiêm Quốc Hưng rút kháng cáo, một số bị cáo tiếp tục trình bày các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, có bị cáo đưa ra những tình tiết mới nhưng mới chỉ dừng lại ở lời khai, chưa cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Hội đồng xét xử nhận thấy cần có thêm thời gian để xác minh, đánh giá những tình tiết này, đồng thời bảo đảm quyền bào chữa của các bị cáo.

Từ đó, tòa quyết định chấp nhận đề nghị hoãn phiên xét xử phúc thẩm. Theo chủ tọa, phiên tòa dự kiến được mở lại trong khoảng 10 ngày tới.

Hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo kháng cáo, thân nhân và luật sư cung cấp những tài liệu, chứng cứ mới để tòa có cơ sở xem xét, đánh giá khi mở lại phiên xét xử.

Chủ tọa cũng lưu ý nếu đến phiên tòa tiếp theo, các bị cáo và người thân vẫn không cung cấp được những chứng cứ mới đã trình bày thì được xem như không nộp bổ sung tài liệu.

Cựu Thứ trưởng bị tuyên 12 năm tù, đã nộp lại hơn 20 tỉ đồng

Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam nhận 14 năm tù, mức án cao nhất trong số 28 bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, ông Nam cùng một số cấp dưới gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ để doanh nghiệp phải chi từ 100 - 400 triệu đồng khi xin cấp phép đưa lao động ra nước ngoài. Với hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, doanh nghiệp phải đưa khoảng 500 USD cho mỗi lao động để được giải quyết.

Tòa xác định ông Hoan biết nhưng không ngăn chặn việc cấp dưới gây khó dễ cho doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2020 - 2025, ông đã nhận hối lộ hơn 16,3 tỉ đồng. Tổng số tiền nhóm cán bộ liên quan nhận từ 31 công ty là hơn 30,2 tỉ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, ông Hoan cho rằng khoảng 10 tỉ đồng nhận vào dịp lễ, Tết là tiền thăm hỏi, chúc Tết nhưng viện kiểm sát không chấp nhận. Tòa ghi nhận ông đã nộp và bị thu giữ 20,8 tỉ đồng, đồng thời tuyên trả lại 4,9 tỉ đồng nộp thừa.

- Ảnh 6.Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nộp lại tổng cộng 20,8 tỉ đồng, lãnh 12 năm tù

Tòa sơ thẩm buộc tội cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Tống Hải Nam cùng cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó dễ cho doanh nghiệp đưa người lao động đi nước ngoài để nhận tiền “bôi trơn”. Tổng số tiền hối lộ trong vụ án này được xác định hơn 30 tỉ đồng.

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THÂN HOÀNG
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    Chủ đề: Tống Hải Nam Nghiêm Quốc Hưng Công ty Hoàng Long Cục Quản lý lao động ngoài nước Hà Nội

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