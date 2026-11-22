Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (bìa trái) tặng cây xanh chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa - Ảnh: A.B.

Ngày 22-11, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa.

Hiện nay, khu phố Phước Hưng có 915 hộ dân với 3.424 nhân khẩu. Trong năm 2026, khu phố vận động hơn 50,7 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo; mô hình "Cùng chia sẻ yêu thương" cũng huy động hơn 74 triệu đồng để chăm lo các hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, khu phố tổ chức 6 đợt vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và người dân khu phố Phước Hưng trong việc củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa, nghĩa tình.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đánh giá cao các mô hình "Nhà lồng ve chai", "Gian hàng tùy tâm", "Cùng chia sẻ yêu thương" đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phó Bí thư Đặng Minh Thông nhấn mạnh phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống người dân, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm điều kiện học tập.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và khu phố tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì, lan tỏa các mô hình nghĩa tình, quan tâm chăm lo người yếu thế; vận động mỗi gia đình chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường, an ninh trật tự với phương châm "Mỗi gia đình một việc tốt, mỗi tháng một việc chung".

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: A.B.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM mong muốn khu phố Phước Hưng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn hóa, nghĩa tình. Hiệu quả các phong trào phải được thể hiện qua việc cải thiện đời sống người dân, tháo gỡ khó khăn và giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng cây xanh cho khu phố Phước Hưng và 10 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng.

Người dân khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa, TP.HCM tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội - Ảnh: A.B.

Ngoài ra, phường Bà Rịa trao 15 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng. Khu phố Phước Hưng cũng vận động trao thêm 35 phần quà, học bổng cho người khuyết tật, học sinh và các hộ khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Ngày hội cũng biểu dương 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức "Diễn đàn nhân dân" để người dân đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư.

Ngoài ra, khu phố phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc và tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt đập heo đất, ném vòng, nhảy sạp.