Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa - trao quà đến các gia đình chính sách, gương người tốt, gia đình văn hóa - Ảnh: ĐẶNG LINH

Tham dự ngày hội có bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, ông Trương Hữu Nghĩa - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, Ban chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa cùng đại diện các hộ gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, đảng viên và người dân khu phố 14.

Tại ngày hội, ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng khu phố 14 đã ôn lại truyền thống, tóm tắt tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư trong thời gian qua.

Trong năm 2026, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo TP.HCM, phường Tân Sơn Hòa, cán bộ và nhân dân khu phố 14 đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu phố có nhiều điểm sáng. Các mô hình tự quản, bảo vệ môi trường, lắp đặt camera an ninh và ứng dụng chuyển đổi số đã đi vào thực chất, góp phần nâng cao ý thức làm chủ của nhân dân và cải thiện trực tiếp chất lượng cuộc sống.

Người dân khu phố 14 tham gia các hoạt động văn hóa, quét mã và sử dụng ứng dụng SOS báo tin phòng, chống ma túy - Ảnh: ĐẶNG LINH

Tại ngày hội, lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, người dân tiêu biểu. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa và gương "người tốt, việc tốt". Dịp này, khu phố 14 ra mắt Câu lạc bộ "xây dựng gia đình hạnh phúc" và Câu lạc bộ "nữ cựu chiến binh".

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, Ban chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa đã lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội thông qua các không gian lưu động. Hoạt động hướng tới việc xây dựng môi trường sinh sống an toàn, lành mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành "thành phố không ma túy" vào năm 2030.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 26 phường Tân Sơn Hòa đã mở rộng hoạt động tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo và những địa điểm tập trung đông người, giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, nâng cao ý thức phòng ngừa và trách nhiệm tham gia phát hiện, ngăn chặn ma túy - Ảnh: ĐẶNG LINH