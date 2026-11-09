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Phiên tòa giả định dành cho thanh niên, cảnh báo hiểm họa ma túy và mua bán người

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), nhiều cơ sở Đoàn tại TP.HCM tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức sinh động, gần gũi.

Phiên tòa giả định và Rung chuông vàng: Cách thanh niên hiểu pháp luật 2026 - Ảnh 1.

Thi Rung chuông vàng tại Ngày hội tuyên truyền pháp luật với nhiều nội dung phong phú, do Cụm thi đua số 1 - Đoàn xã Dầu Tiếng (TP.HCM) tổ chức - Ảnh: D.T.

Ngày 9-11, Đoàn - Hội phường Bình Lợi Trung, Công an phường và Câu lạc bộ Pháp luật - LAWY phối hợp với Trường THCS Bình Lợi Trung tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật dành cho hơn 1.600 em đội viên, học sinh.

Qua phần hỏi đáp và thực hành tình huống, các em trực tiếp trao đổi với báo cáo viên về cách ứng xử khi gặp nguy cơ ở trường hoặc trên mạng. 

Những tình huống gần gũi giúp các em hiểu rõ hơn cách bảo vệ bản thân và chủ động lên tiếng khi mình hoặc bạn bè cần được giúp đỡ.

Phiên tòa giả định và Rung chuông vàng: Cách thanh niên hiểu pháp luật 2026 - Ảnh 2.

Hơn 1.600 học sinh Trường THCS Bình Lợi Trung cùng tìm hiểu kiến thức pháp luật, phòng chống bạo lực học đường - Ảnh: B.L.T.

Phiên tòa giả định cảnh báo hiểm họa ma túy, mua bán người

Phiên tòa giả định và Rung chuông vàng: Cách thanh niên hiểu pháp luật 2026 - Ảnh 3.

Đoàn thanh niên xã Long Hòa phối hợp Câu lạc bộ Luật gia trẻ TP.HCM tổ chức chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy - Ảnh: L.H.

Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã Long Hòa, Đoàn thanh niên xã Long Hòa phối hợp Câu lạc bộ Luật gia trẻ TP.HCM tổ chức chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

Phiên tòa tái hiện một vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của luật sư Nguyễn Hoài Vũ (Câu lạc bộ Luật gia trẻ TP.HCM), các thành viên câu lạc bộ lần lượt đảm nhận vai trò thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân, thư ký phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng.

Thông qua việc tái hiện trình tự, thủ tục xét xử một vụ án hình sự, đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận các quy định pháp luật một cách trực quan, dễ hiểu. Những tình tiết tại phiên tòa cũng giúp người trẻ nhận thức rõ hơn tác hại của ma túy, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm và những hệ lụy đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Sau phiên tòa, nhiều đoàn viên chủ động đặt câu hỏi, trao đổi với luật sư, báo cáo viên về cách nhận diện các loại ma túy mới, những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy và kỹ năng tự bảo vệ trước các nguy cơ phát sinh trong đời sống.

Trước đó, Đoàn phường Minh Phụng phối hợp Câu lạc bộ Pháp luật - Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định chuyên đề "Phòng, chống tệ nạn ma túy và mua bán người".

Với những tình huống được sân khấu hóa, người tham dự được tìm hiểu quy trình tố tụng, trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm, đồng thời nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy và mua bán người hiện nay. 

Qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Phiên tòa giả định được các cơ sở Đoàn tại TP.HCM tổ chức, giúp bạn trẻ hiểu hơn kiến thức pháp luật - Ảnh: M.P.

Vừa học vừa chơi để người trẻ nhớ luật

Cũng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Cụm thi đua số 1 - Đoàn xã Dầu Tiếng tổ chức Ngày hội Pháp luật với nhiều nội dung phong phú, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại ngày hội, các bạn trẻ cùng tìm hiểu những kiến thức thiết thực liên quan đến Luật Phòng, chống ma túy, Luật Trẻ em và Bộ luật Dân sự. Phần thi "Rung chuông vàng", nơi đoàn viên thể hiện hiểu biết pháp luật thông qua việc trả lời các câu hỏi tình huống.

Bên cạnh đó những trò chơi tập thể như "Ai nhanh hơn", "Đập bong bóng" tạo không khí giao lưu sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong cụm thi đua.

Từ phiên tòa giả định ở Long Hòa, Minh Phụng đến sân chơi pháp luật tại Dầu Tiếng, các cơ sở Đoàn đang từng bước đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng trực quan, tương tác, lấy đoàn viên, thanh niên làm trung tâm.

Qua đó góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy và các tệ nạn xã hội.

Phiên tòa giả định và Rung chuông vàng: Cách thanh niên hiểu pháp luật 2026 - Ảnh 11.
Phiên tòa giả định và Rung chuông vàng: Cách thanh niên hiểu pháp luật 2026 - Ảnh 12.

Cuộc thi Rung chuông vàng giúp bạn trẻ tìm hiểu kiến thức pháp luật một cách nhẹ nhàng - Ảnh: D.T.

Phiên tòa giả định, thi rung chuông vàng giúp thanh niên hiểu kiến thức pháp luật - Ảnh 12.Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

Tuổi Trẻ trân trọng giới thiệu bài viết "Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước" của GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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KIM ANH
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    Chủ đề: buôn bán người TP.HCM ma túy phiên tòa pháp luật

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