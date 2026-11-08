Hơn 6.000 người đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại TP.HCM

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu khai mạc chương trình - Ảnh: A.X

Chương trình do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM tổ chức, với chủ đề "Thượng tôn pháp luật vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình".

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Đức Chính - nguyên Thứ trưởng, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đông đảo các bạn trẻ tham gia đi bộ đồng hành hưởng ứng ngày pháp luật - Ảnh: A.X

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 hằng năm được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội và đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta.

Các hoạt động năm nay cũng gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, trong hơn 14 năm qua, TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: tìm hiểu pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, phiên tòa giả định, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, củng cố công tác hòa giải ở cơ sở.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức tôn trọng kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm thi hành, bảo vệ pháp luật ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình đi bộ với chủ đề "Thượng tôn pháp luật vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình" - Ảnh: A.X

Để tiếp tục phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thành phố tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết của Trung ương và thành phố, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đến năm 2030 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch và khả thi.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông chính sách ngay từ đầu, nhất là những chính sách có tác động lớn trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, đầu tư, lao động và an sinh xã hội.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật phải hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách. Chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân phải được xem là thước đo hiệu quả thi hành pháp luật.

Nhiệm vụ thứ tư là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh con người.

"Chung tay đưa Hiến pháp và pháp luật thấm sâu vào ý thức, vào hành động của toàn xã hội, biến những giá trị văn hóa, pháp quyền ấy thành nguồn lực quan trọng để xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Tại chương trình, đoàn đi bộ theo lộ trình khoảng 1,5km, xuất phát từ đường Lê Duẩn, qua các tuyến Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur rồi trở về đường Lê Duẩn.

Các em học sinh cùng tham gia lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng - Ảnh: A.X

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, luật sư, đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia chương trình đi bộ - Ảnh: A.X

Không khí sôi nổi tại chương trình đi bộ đồng hành sáng 8-11 - Ảnh: A.X