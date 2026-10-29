TP.HCM tổ chức đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

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Theo kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM, chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 có chủ đề “Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình”.

Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 6h30 ngày 8-11 (Chủ nhật), tại đường Lê Duẩn, đoạn phía trước Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Quy mô dự kiến khoảng 6.000 người, gồm lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, luật sư, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Lộ trình đi bộ dài khoảng 1,5km, xuất phát từ đường Lê Duẩn, rẽ phải vào Công xã Paris, đi Đồng Khởi, rẽ phải đường Lê Lợi, rẽ phải đường Nguyễn Huệ, rẽ trái đường Lê Thánh Tôn, rẽ phải đường Pasteur và tiếp tục đi thẳng về đích tại đường Lê Duẩn.

Chương trình gồm các hoạt động chào cờ, phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tri ân các đơn vị đồng hành, đồng khởi động tập thể và đi bộ theo từng khối lực lượng trên lộ trình được phê duyệt. Thời gian dự kiến kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

Theo kế hoạch, hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 (9-11-1946 - 9-11-2026), đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Thông qua hoạt động thể thao cộng đồng, ban tổ chức hướng đến việc nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật; đồng thời lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Để phục vụ chương trình, thời gian thi công, lắp đặt và chuẩn bị tại khu vực tổ chức dự kiến từ 0h ngày 5-11 đến 23h ngày 8-11. Tổng duyệt chương trình diễn ra từ 18h đến 19h30 ngày 7-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi tại buổi lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức tối 6-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.



