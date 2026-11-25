Tháng 3-2026, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - An An Hòa tại xã Tam Anh, TP Đà Nẵng - Ảnh: THANH HÙNG

Ngày 25-11, ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (TP Đà Nẵng) - ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh 3 - Indusvalley (giai đoạn 1).

Dự án do Công ty CP Indusvalley Chu Lai làm chủ đầu tư; mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải.

Quy mô dự án hơn 238ha, vốn đầu tư 2.479 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 495 tỉ đồng, vốn huy động hơn 1.983 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động 70 năm. Địa điểm thực hiện tại xã Tam Anh, TP Đà Nẵng.

Tiến độ dự án 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Cụ thể, quý 4/2026 - quý 1/2027 chuẩn bị đầu tư (hoàn thiện thủ tục pháp lý); quý 1/2027 - quý 1/2030 bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, bàn giao mặt bằng; quý 2/2027 - quý 2/2031 xây dựng hạ tầng, đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành.

Theo Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, trong phạm vi khu đất dự án chưa có kết quả thăm dò, đánh giá về trữ lượng khoáng sản nên nhà đầu tư có trách nhiệm điều tra, đánh giá.

Trong quá trình triển khai, nếu phát hiện có khoáng sản, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản.