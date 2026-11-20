Nằm trong vùng quy hoạch dự án Hoiana, vợ chồng ông Nguyễn Vinh ở thôn Tây Sơn, xã Duy Nghĩa có hơn 1.300m² đất đã được đo đạc, kiểm kê từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa đền bù, căn nhà đã bị xuống cấp - Ảnh: TRẦN THƯỜNG



Theo phân công của UBND TP Đà Nẵng về việc trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (phần kiến nghị với địa phương), các ngành chức năng TP Đà Nẵng có phản hồi liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (gọi tắt là Hoiana - xã Duy Nghĩa và Thăng An, TP Đà Nẵng).

Còn 485,03ha chưa giải phóng mặt bằng

Trước đó, cử tri phản ánh dự án khu nghỉ dưỡng Hoiana và một số dự án trên địa bàn xã Duy Nghĩa kéo dài hơn 15 năm, ảnh hưởng quyền lợi người dân, nhất là việc sửa chữa nhà ở và thực hiện các quyền về đất đai.

Cử tri kiến nghị UBND TP Đà Nẵng rà soát, xử lý dự án chậm triển khai, thu hồi dự án không đủ điều kiện; xem xét cho người dân sửa chữa, gia cố nhà ở an toàn và đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ tái định cư đủ điều kiện.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết thành phố đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Ngày 20-10-2026, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án.

Người dân trong vùng quy hoạch dự án Hoiana gặp nhiều khó khăn trong việc sửa chữa nhà ở và thực hiện các quyền về đất đai - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Dự án cũng được UBND TP Đà Nẵng đưa vào danh mục các dự án tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ theo cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội để triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với kiến nghị của người dân về quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án là 985,32ha. Đến nay đã giải phóng mặt bằng 500,47ha, còn lại 485,03ha chưa thực hiện, trong đó 340,92ha thuộc xã Duy Nghĩa và 143,92ha thuộc xã Thăng An.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang phối hợp với chủ đầu tư triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

434 hộ dân vướng thủ tục sổ đỏ

Hạ tầng trong vùng quy hoạch dự án xuống cấp, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Một vấn đề khác được cử tri phản ánh là tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) tại các khu tái định cư phục vụ dự án.

Theo UBND xã Duy Nghĩa, tại 5 khu tái định cư gồm Duy Hải giai đoạn 2, Duy Hải giai đoạn 3, Sơn Viên, Nồi Rang và khu tái định cư ven biển Bình Dương hiện có 49 trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai, nhưng chưa được cấp sổ đỏ.

Ngoài ra, có 385 trường hợp đã được cấp sổ đỏ nhưng người dân không thực hiện được các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho...).

UBND xã Duy Nghĩa cho biết mặc dù người dân đã chấp hành nghiêm túc chủ trương giải tỏa, bàn giao mặt bằng và nộp đầy đủ số tiền sử dụng đất cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai, nhưng công ty chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Thay vào đó, doanh nghiệp giữ lại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư.

Để tháo gỡ, ngày 6-10-2026, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết bố trí hơn 382,6 tỉ đồng để hoàn trả chi phí đầu tư 5 khu tái định cư.

Tuy nhiên, việc giải ngân chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục xác định, quyết toán giá trị phải hoàn trả và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận thanh tra.

UBND xã Duy Nghĩa cho biết đang phối hợp với doanh nghiệp và các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh việc quyết toán để sớm được giải ngân. Sau khi thành phố cấp kinh phí, địa phương sẽ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính và giải quyết cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền.

Dự án khu nghỉ dưỡng Hoiana được cấp phép từ năm 2010 với quy mô hơn 985ha, tổng vốn đầu tư hơn 4 tỉ USD. Sau nhiều năm triển khai, nhiều hạng mục như casino, khách sạn, sân golf giai đoạn 1, khu thương mại... đã đi vào hoạt động. Nhiều diện tích giai đoạn 2 vẫn chưa thể triển khai do vướng các thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng.

Sống khổ sở trong vùng quy hoạch dự án tỉ đô Nằm trong vùng quy hoạch dự án khu nghỉ dưỡng Hoiana có vốn đầu tư hàng tỉ USD ở Đà Nẵng, hàng trăm hộ dân lâm cảnh 'đi không được, ở cũng không xong'. Mùa mưa bão sắp tới, họ càng thêm lo.



