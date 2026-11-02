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Hoiana hỗ trợ gần 7.800 trẻ em địa phương tiếp cận khám sàng lọc tim

tác giả
THÁI BÁ DŨNG - T.D.V
THÁI BÁ DŨNG - T.D.V
THÁI BÁ DŨNG - T.D.V

Hoiana Resort & Golf cho biết đã hỗ trợ gần 7.800 trẻ em tại 25 điểm trường thuộc xã Thăng Điền và xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng) khám sàng lọc tim chuyên khoa trong hai đợt khám vào tháng 5 và tháng 10-2026 vừa qua.

Hoiana hỗ trợ gần 7.800 trẻ em địa phương tiếp cận khám sàng lọc tim - Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám cho các em học sinh tại trường Tiểu học Duy Nghĩa, Phân hiệu 1- Ảnh: Hoiana

Các đợt khám được Hoiana phối hợp triển khai cùng VinaCapital Foundation (VCF) thuộc khuôn khổ Chương trình Khám sàng lọc (Rural Outreach Clinic - ROC).

Đây là hai trong ba đợt khám sàng lọc tim mà doanh nghiệp hỗ trợ cho địa phương trong năm 2026, với tổng giá trị tài trợ 300 triệu đồng. Đợt thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại các điểm trường thuộc xã Thăng Bình.

Qua hai đợt khám đầu tiên, các bác sĩ đã phát hiện 39 trường hợp mắc cái dị tật về tim. Kết quả này cho thấy ý nghĩa của việc đưa dịch vụ y tế chuyên khoa về gần hơn với trẻ em tại địa phương.

Mang dịch vụ y tế đến gần hơn với trẻ em

Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, phát hiện sớm giúp các em được thăm khám chuyên sâu và điều trị phù hợp kịp thời.

Tuy nhiên, với nhiều gia đình ở những khu vực còn khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ tim mạch chuyên khoa không hề dễ dàng, nhất là khi bệnh của trẻ chưa có biểu hiện rõ ràng.

Thông qua Chương trình ROC của VCF, các bác sĩ chuyên khoa tim nhi trực tiếp về địa phương khám sàng lọc và xác định những trẻ cần được thăm khám thêm.

Thông qua các chương trình này, doanh nghiệp giúp các em có cơ hội được bác sĩ chuyên khoa thăm khám ngay tại nơi mình sinh sống, để những bệnh lý tim dễ bị bỏ sót được phát hiện sớm hơn.

Sự đồng hành của Hoiana không chỉ thể hiện qua nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn ở sự góp mặt trong các buổi khám. Bên cạnh việc hỗ trợ điều phối, nhân viên công ty còn tổ chức trò chơi cho các em trong lúc chờ đến lượt, tạo không khí vui tươi gần gũi, giúp các em bớt lo lắng.

Tháng 12 tới, hành trình này sẽ tiếp tục tại các điểm trường thuộc xã Thăng Bình, mang thêm cơ hội thăm khám đến với các em nhỏ trong khu vực.

Hoiana hỗ trợ gần 7.800 trẻ em địa phương tiếp cận khám sàng lọc tim - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên Hoiana tổ chức hoạt động vui chơi cho các em nhỏ - Ảnh: Hoiana

Hỗ trợ các em tiếp cận điều trị

Khám sàng lọc là bước đầu quan trọng, nhưng tiếp cận điều trị vẫn là thách thức với nhiều gia đình. Những trẻ cần phẫu thuật tim hoặc can thiệp y tế khác có thể phải trì hoãn việc điều trị cần thiết vì gánh nặng chi phí.

Song song với hoạt động khám sàng lọc, Hoiana đã đồng hành cùng Chương trình Nhịp tim Việt Nam (Heartbeat Vietnam) của VCF, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật tim.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp đã tài trợ phẫu thuật tim cho 32 em nhỏ. Trong đó, thông qua chiến dịch gây quỹ "Một trái tim - Ngàn nhịp đập" năm 2023, doanh nghiệp đã kêu gọi hơn nửa tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để phẫu thuật, điều trị miễn phí và chăm sóc cho 14 trẻ em nhỏ mắc bệnh.

Những hoạt động này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các em trên suốt hành trình từ phát hiện sớm đến điều trị, đồng thời góp phần san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình các em.

Hoiana hỗ trợ gần 7.800 trẻ em địa phương tiếp cận khám sàng lọc tim - Ảnh 3.

CEO Hoiana Resort & Golf cùng các em nhỏ đã được hỗ trợ phẫu thuật tim - Ảnh: Hoiana

"Mọi em nhỏ đều xứng đáng có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, được đến trường và theo đuổi ước mơ của mình.

Thông qua sự hợp tác với VinaCapital Foundation, chúng tôi mong muốn đưa dịch vụ y tế chuyên khoa đến gần hơn với trẻ em địa phương, đồng thời hỗ trợ các gia đình trang trải chi phí điều trị cần thiết.

Chúng tôi xin cảm ơn các y bác sĩ, nhà hảo tâm và các tình nguyện viên Hoiana đã cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa này" - ông Alan Teo, Tổng Giám đốc điều hành Hoiana Resort & Golf chia sẻ.

Hoiana hỗ trợ gần 7.800 trẻ em địa phương tiếp cận khám sàng lọc tim - Ảnh 4.

Hoiana Resort & Golf là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf

Hoiana Resort & Golf là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf gần phố cổ Hội An, có quy mô gần 1.000ha, trải dọc 4km bờ biển, bên kia sông Thu Bồn thuộc xã Duy Hải, TP Đà Nẵng.

Tổ hợp gồm Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana Hotel, New World Hoiana Beach Resort và Hoiana Residences; cùng hơn 25 nhà hàng, quầy bar, khu vui chơi trẻ em, spa và các tiện ích giải trí.

Điểm nhấn là Hoiana Shores Golf Club, sân golf 18 hố ven biển do kiến trúc sư Robert Trent Jones Jr. thiết kế, được chọn đăng cai Giải vô địch golf nghiệp dư nam châu Á - Thái Bình Dương năm 2027.

Hoiana hỗ trợ gần 7.800 trẻ em địa phương tiếp cận khám sàng lọc tim - Ảnh 5.Hoiana Shores được chọn đăng cai Giải golf nghiệp dư nam châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 29-10, Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC), Masters Tournament và The R&A đã chính thức công bố lựa chọn Hoiana Shores Golf Club làm địa điểm tổ chức Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Amateur Championship - AAC) lần thứ 18.

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THÁI BÁ DŨNG - T.D.V
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    Chủ đề: khám sàng lọc tim Hoiana Resort & Golf Thăng Điền Hoiana Đà Nẵng Đà nẵng

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