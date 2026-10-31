Hoiana Shores được chọn đăng cai Giải golf nghiệp dư nam châu Á - Thái Bình Dương

Khu nghỉ dưỡng Hoiana Shores nhìn từ trên cao

Giải diễn ra từ ngày 28 đến 31-10-2027, đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện sẽ quy tụ các golfer nghiệp dư nam hàng đầu khu vực, tranh tài trong bốn ngày trên sân golf ven biển do kiến trúc sư Robert Trent Jones Jr. thiết kế.

Việc được chọn đăng cai AAC 2027 tiếp nối dấu ấn của Hoiana Shores sau khi tổ chức Giải vô địch golf nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Đây cũng là cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa và các trải nghiệm nghỉ dưỡng miền Trung đến cộng đồng golf quốc tế.

Cơ hội bước ra đấu trường lớn

Được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của golf khu vực, AAC mang đến cho các golfer nghiệp dư cơ hội tiếp cận những giải đấu lớn của thế giới.

Nhà vô địch sẽ nhận lời mời tham dự Masters Tournament tại Augusta National Golf Club và suất thi đấu trực tiếp tại The Open vào năm tiếp theo. Golfer hoặc các golfer đồng hạng á quân sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của The Open.

Hoiana Shores Golf Club sẽ là địa điểm tổ chức Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương

Giải từng ghi dấu những tên tuổi như Hideki Matsuyama, nhà vô địch Masters 2021 và hai lần vô địch AAC; Cameron Smith, nhà vô địch The Open 2022; Ryan Fox, nhà vô địch The Open 2026.

Ông Wee Peng Siong, Phó chủ tịch phụ trách golf tại Hoiana Shores Golf Club, cho biết việc đăng cai giải đấu là cột mốc đáng tự hào của đơn vị, đồng thời tạo cơ hội giới thiệu sự phát triển của golf Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

"Chúng tôi mong đợi được chào đón những golfer nghiệp dư hàng đầu khu vực, mang đến trải nghiệm thi đấu đáng nhớ và giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, bản sắc văn hóa cùng lòng hiếu khách của miền Trung Việt Nam", ông chia sẻ.

Hoiana Shores Golf Club mang phong cách links, với địa hình cồn cát ven biển và tầm nhìn hướng ra đại dương, Cù Lao Chàm.

Quảng bá du lịch golf miền Trung

Đi vào hoạt động từ năm 2019, Hoiana Shores Golf Club mang phong cách links, với địa hình cồn cát ven biển và tầm nhìn hướng ra đại dương, Cù Lao Chàm.

Thiết kế của Robert Trent Jones Jr. kết hợp cảnh quan tự nhiên với những thử thách chiến thuật, tạo trải nghiệm đa dạng cho người chơi.

Sân golf 18 hố dài hơn 7.000 yard, có nhiều lựa chọn vị trí phát bóng phù hợp với các trình độ. Những cơn gió biển thay đổi cũng tạo thêm thử thách qua mỗi vòng đấu.

Sân golf được Golf Travel đưa vào danh sách "100 sân golf hàng đầu châu Á" năm 2026

Nằm gần phố cổ Hội An, Hoiana Shores tạo dấu ấn bằng những giỏ đèn lồng đỏ thay cho cờ đánh dấu hố truyền thống, gợi nhắc bản sắc văn hóa địa phương.

Theo thông tin từ Hoiana, sân golf được Golf Travel đưa vào danh sách "100 sân golf hàng đầu châu Á" năm 2026 và góp mặt trong "The LINKS 100 - 100 sân golf hàng đầu thế giới" năm 2025 do LINKS Magazine bình chọn.

Trước đó, năm 2022, sân được Golf Digest vinh danh là "Sân golf tốt nhất Việt Nam".

Một góc sân Hoiana Shores Golf Club Là một phần của Hoiana Resort & Golf, Hoiana Shores kết nối hoạt động golf với hệ thống lưu trú, ẩm thực và giải trí. Tổ hợp có bốn khách sạn, hơn 25 nhà hàng và quầy bar, khu vui chơi dành cho trẻ em cùng nhiều hoạt động ngoài trời. Vị trí gần Hội An và các di sản văn hóa trong khu vực tạo điều kiện để golfer cùng du khách kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng và khám phá điểm đến. Thông qua AAC 2027, Hoiana Shores hướng đến mang lại trải nghiệm thi đấu và đón tiếp chuyên nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch golf và tổ chức các giải đấu quốc tế.