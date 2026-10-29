Phát hiện 1,3 tấn gia cầm không giấy kiểm dịch từ Đồng Nai về TP.HCM

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xe vận chuyển gia cầm - Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cung cấp

Khoảng 0h ngày 29-10, tại quốc lộ 22, đoạn qua xã Củ Chi, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn TP.HCM tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông P.V.U. là tài xế ô tô vận chuyển 385 con vịt xiêm và 120 con gà lông màu, với tổng khối lượng khoảng 1,3 tấn, từ thành phố Đồng Nai về TP.HCM để tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông U. khai báo toàn bộ lô hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi vi phạm hành chính vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Toàn bộ lô gia cầm trên được đưa về Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn để kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm.

Trước đó, rạng sáng 25-10, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra 3 xe vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào TP.HCM trên quốc lộ 1, đoạn đối diện Khu du lịch Suối Tiên, thuộc phường Linh Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe tải chở tổng cộng gần 1 tấn thịt heo, thịt bò, phụ phẩm bò và dê đã giết mổ từ Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Cả 3 tài xế sau đó tự nguyện xin tiêu hủy toàn bộ số hàng.

Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận lô gia cầm (gồm 385 con vịt xiêm và 120 con gà lông màu) không có giấy chứng nhận kiểm dịch - Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cung cấp



Lô gia cầm được đưa về Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn để kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm - Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cung cấp