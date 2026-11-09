TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, phát biểu khai mạc Lễ công bố và phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027, chiều 9-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, giải thưởng tiếp tục tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Với thông điệp "Vinh danh giá trị - Kiến tạo tương lai", Giải thưởng hướng đến lan tỏa những đóng góp có giá trị học thuật, ý nghĩa thực tiễn và sức ảnh hưởng lâu dài; khuyến khích tinh thần sáng tạo, liêm chính và trách nhiệm phụng sự xã hội trong cộng đồng pháp lý.

Hồ sơ đề cử được tiếp nhận từ ngày 9-11-2026 đến hết ngày 21-2-2027. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 30-3-2027.

Trong mùa giải 2027, Ban Tổ chức tập trung vào ba định hướng: tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và quy trình xét chọn; mở rộng mạng lưới đề cử trên phạm vi cả nước; tăng cường giới thiệu những đóng góp tiêu biểu để đồng nghiệp, người học và công chúng có thể tìm hiểu, học hỏi và tiếp nối.

Việc xét chọn được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và minh chứng về đóng góp của cá nhân, chú trọng giá trị học thuật, hiệu quả thực tiễn và tầm ảnh hưởng. Quy trình tiếp nhận, thẩm định và công nhận Giải thưởng được triển khai theo thể lệ, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan. Chất lượng chuyên môn và giá trị thực chất của những đóng góp được tôn vinh là nền tảng để phát triển Giải thưởng bền vững.

Bốn hạng mục vinh danh năm 2027: 1. Giải Sáng tạo: Vinh danh cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học pháp lý mang giá trị thực tiễn cao, đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả trên thực tế tại Việt Nam. 2. Giải Cống hiến: Vinh danh cá nhân ở các cơ sở đào tạo luật có quá trình đóng góp lâu dài, bền bỉ, tạo dựng những giá trị nền tảng và có ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật Việt Nam. 3. Giải Thành tựu: Vinh danh cá nhân đạt thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam. 4. Giải Kiến tạo: Vinh danh cá nhân có vai trò đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của các nghiên cứu pháp lý hiện đại tại Việt Nam. Đối tượng được đề cử là cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật tại Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Mỗi hạng mục vinh danh tối đa một cá nhân. Việc tiếp nhận hồ sơ đề cử dự kiến được thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Giải thưởng, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, đến hết ngày 21-2-2027.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn (Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM) cho biết với trách nhiệm của một cơ sở đào tạo luật trọng điểm, ULaw mong muốn những nghiên cứu có giá trị được đồng nghiệp tham khảo, những sáng kiến hữu ích được chia sẻ, và sinh viên ở nhiều trường có cơ hội học hỏi từ những người đi trước.

Đó là lý do ban tổ chức tiếp tục Giải thưởng như một hoạt động thường niên hướng đến cộng đồng pháp lý cả nước.

Lãnh đạo Trường Đại học Luật TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng tại nghi thức phát động Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý Việt Nam năm 2027, chiều 9-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Khắc Văn (Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng) đánh giá với vị thế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp luật hàng đầu Việt Nam, Trường Đại học Luật TP.HCM đã có sáng kiến tổ chức một giải thưởng uy tín chuyên về pháp luật.

Thành công của mùa giải đầu tiên đã cho thấy "Tinh hoa Pháp lý Việt Nam" không chỉ là một giải thưởng, mà trở thành một biểu tượng tôn vinh trí tuệ và tinh thần phụng sự công lý của những người làm công tác pháp luật, tôn vinh những giá trị tri thức, sáng tạo và cống hiến cho nền pháp lý.

"Chúng tôi đánh giá rất cao định hướng của Đảng ủy Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM về việc tổ chức giải thưởng này hàng năm với quy mô tầm quốc gia để trở thành một điểm hẹn uy tín, kết nối các thế hệ nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia pháp lý hàng đầu cả nước" - ông Văn nói.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM: Niềm tin xã hội là thước đo của pháp luật Làm sao để pháp luật không chỉ đúng trên văn bản mà thực sự đi vào đời sống, trở thành chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân? Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) về những giải pháp đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trong bối cảnh thành phố sau sáp nhập, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.



