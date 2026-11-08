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Vụ lăng mộ 'khủng' xây trong nghĩa trang: Chờ hướng dẫn từ các sở

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Theo Chủ tịch UBND xã Nga Sơn (Thanh Hóa), các sở đã về kiểm tra việc hộ dân xây dựng khu mộ 'khủng' trong nghĩa trang xem tính pháp lý như thế nào, để có hướng dẫn địa phương xử lý.

Vụ lăng mộ 'khủng' xây trong nghĩa trang: Chờ hướng dẫn từ các sở - Ảnh 1.

Khu mộ "khủng" được xây dựng trong nghĩa trang Nga Thanh, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Chiều 8-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện địa phương đang chờ hướng dẫn xử lý từ Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa để có căn cứ xử lý liên quan đến vụ việc, gia đình ông L.V.S. cho xây dựng khu lăng mộ rộng lớn trong nghĩa trang.

"Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã về làm việc sau khi báo chí có thông tin phản ánh. Trong đó, xem việc xây dựng có đúng quy hoạch nghĩa trang hay không, các văn bản liên quan đến việc xây dựng mộ lớn như thế có cấm hay không cấm", ông Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, khu mộ thuộc đất quy hoạch nghĩa trang, diện tích đất hộ ông S. xây dựng được ông mua lại của nhiều hộ dân từ năm 2019, khi đang còn xã cũ.

"Chúng tôi cũng đã nghiên cứu mà không thấy có quy định nào cấm xây cả nên cũng khó trong xử lý. Hiện địa phương đang chờ công tác thẩm tra của các sở, kết luận như thế nào thì xã sẽ thực hiện", ông Khánh nói.

Vụ lăng mộ 'khủng' xây trong nghĩa trang: Chờ hướng dẫn từ các sở - Ảnh 2.

Dù UBND xã Nga Sơn đã lập biên bản 2 lần, yêu cầu dừng thi công, thế nhưng công trình vẫn được xây dựng và đến nay cơ bản đã hoàn thành - Ảnh: THÀNH NAM

Trước đó, làm việc với Tuổi Trẻ, ông Cao Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nga Sơn, cho biết cuối năm 2025, xã nhận được phản ánh của Nhân dân về việc gia đình ông S. xây dựng khu mộ rộng lớn, khác biệt trong nghĩa trang Nga Thanh, xã đã lập đoàn liên ngành trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Tại thời điểm kiểm tra, địa phương ghi nhận gia đình ông S. xây công trình có chiều dài 15m, rộng 12m, tổng diện tích 180m2, đã xây tường gạch, bê tông cốt thép cao 2,5m.

Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu gia đình dừng thi công, với lý do xây dựng công trình kiên cố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không báo cáo đến chính quyền địa phương.

Đến cuối tháng 1-2026, xã tiếp tục đi kiểm tra thì công trình đã cơ bản xây dựng xong. Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu gia đình tạm dừng việc xây dựng và đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan để kiểm tra theo quy định.

Vụ lăng mộ 'khủng' xây trong nghĩa trang: Chờ hướng dẫn từ các sở - Ảnh 3.

Khu mộ trông khác biệt so với tất cả khu mộ khác của nhân dân được xây dựng gần như giống nhau và nhỏ hơn nhiều - Ảnh: THÀNH NAM

Tuy nhiên cả hai lần kiểm tra, lập biên bản, gia đình ông S. đều không có mặt. Xã Nga Sơn cũng nhiều lần mời ông S. đến làm việc, cung cấp hồ sơ giấy tờ nhưng ông S. không hợp tác.

Ghi nhận thực tế tại nghĩa trang Nga Thanh, dễ dàng nhận thấy khu mộ được gia đình ông S. xây trên diện tích rất lớn, nổi bật với mái nhà màu vàng, xung quanh được ốp gạch đỏ, trang trí hoa văn, bên trong nhà mồ có nhiều ngôi mộ.

Trong khi toàn bộ khu nghĩa trang có rất nhiều khu mộ của người dân, đa phần được xây dựng trên diện tích nhỏ, với kiến trúc tương tự nhau, chỉ duy nhất có khu mộ trên là khác biệt và cao nhất của cả nghĩa trang.

Vụ lăng mộ 'khủng' xây trong nghĩa trang: Chờ hướng dẫn từ các sở - Ảnh 5.Lăng mộ ‘khủng’ xây trong nghĩa trang, xã yêu cầu dừng nhưng vẫn thi công hoàn thiện

Một gia đình ở xã Nga Sơn (Thanh Hóa) xây dựng khu lăng mộ rộng lớn, cao và kiên cố, chính quyền địa phương đã 2 lần lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng đến nay công trình đã hoàn tất.


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THÀNH NAM
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    Chủ đề: nhà mồ lăng mộ khủng lăng mộ

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