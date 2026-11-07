Các sở vào cuộc kiểm tra vụ mộ 'khủng' xây trong nghĩa trang

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra khu mộ "khủng" được xây dựng trong nghĩa trang - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 7-11, đại diện UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến vụ việc gia đình ông L.V.S. ở xã Nga Thanh cũ (nay thuộc xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho xây dựng khu mộ rộng lớn trong nghĩa trang, các sở ngành cấp tỉnh đã về làm việc với địa phương.

Theo đại diện UBND xã Nga Sơn, đoàn công tác gồm các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có buổi kiểm tra, làm việc với xã.

Tuy nhiên, nội dung làm việc khi nào có kết quả địa phương sẽ thông tin.

Trước đó, làm việc với Tuổi Trẻ, ông Cao Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nga Sơn, cho biết cuối năm 2025, xã nhận được phản ánh của Nhân dân về việc gia đình ông S. xây dựng khu mộ rộng lớn, khác biệt trong nghĩa trang Nga Thanh, xã đã lập đoàn liên ngành trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Tại thời điểm kiểm tra, địa phương ghi nhận gia đình ông S. xây công trình có chiều dài 15m, rộng 12m, tổng diện tích 180m2, đã xây tường gạch, bê tông cốt thép cao 2,5m.

Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu gia đình dừng thi công, với lý do xây dựng công trình kiên cố khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không báo cáo đến chính quyền địa phương.

Khu mộ được xây dựng trong mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông, đến nay đã cơ bản hoàn thiện dù xã đã hai lần lập biên bản, yêu cầu dừng thi công - Ảnh: THÀNH NAM

Đến cuối tháng 1-2026, xã tiếp tục đi kiểm tra thì công trình đã cơ bản xây dựng xong. Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu gia đình tạm dừng việc xây dựng và đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan để kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, cả hai lần kiểm tra, lập biên bản, gia đình ông S. đều không có mặt. Xã Nga Sơn cũng nhiều lần mời ông S. đến làm việc, cung cấp hồ sơ giấy tờ nhưng ông S. không hợp tác.

Ghi nhận thực tế tại nghĩa trang Nga Thanh, dễ dàng nhận thấy là khu mộ được gia đình ông S. xây trên diện tích rất lớn, rộng hàng trăm mét vuông, nổi bật với mái nhà màu vàng, xung quanh được ốp gạch đỏ, trang trí hoa văn, bên trong nhà mồ có nhiều ngôi mộ.

Trong khi toàn bộ khu nghĩa trang có rất nhiều khu mộ của người dân, đa phần được xây dựng trên diện tích nhỏ, với kiến trúc tương tự nhau, chỉ duy nhất có khu mộ trên là khác biệt và cao nhất của cả nghĩa trang.