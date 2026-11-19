Đi du lịch nước ngoài, với data Internet còn dư, du khách Việt có thể để dành cho lần sau - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo thống kê của nền tảng trực tuyến Klook, trong năm 2025, du khách Việt đã lãng phí khoảng 24,9 triệu GB data Internet khi đi du lịch nước ngoài, do phần dung lượng chưa sử dụng hết thường tự động hết hạn khi kết thúc chuyến đi.

Thực tế, nhiều du khách có thói quen mua dư dung lượng Internet để phòng trường hợp cần tra cứu bản đồ, tìm đường, đặt xe, liên lạc hoặc chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi. Tuy nhiên nếu không sử dụng hết, phần data còn lại thường không được hoàn trả hay bảo lưu cho lần sử dụng sau.

Để giải quyết tình trạng này, một tính năng mới mang tên Data Bank vừa được tích hợp vào dịch vụ eSIM của nền tảng du lịch Klook. Tính năng cho phép tự động lưu dung lượng Internet còn dư sau khi gói eSIM kết thúc vào tài khoản của người dùng.

Cụ thể với các gói eSIM có tổng dung lượng cố định, toàn bộ data chưa sử dụng sẽ được bảo lưu. Với gói dung lượng theo ngày, hệ thống lưu lại 0,1GB mỗi ngày đối với gói 1GB/ngày và 0,5GB mỗi ngày đối với gói 3GB/ngày. Riêng gói không giới hạn dung lượng, người dùng được lưu 1GB cho mỗi ngày sử dụng.

Du khách có thể sử dụng lượng data tích lũy này cho lần mua eSIM tiếp theo mà không mất thêm phí hoặc chuyển tặng cho bạn bè, người thân để sử dụng trong chuyến đi của họ.

Một điểm cần lưu ý là data được bảo lưu có thời hạn 180 ngày. Mỗi lần nạp thêm dung lượng sẽ làm mới thời hạn 180 ngày cho toàn bộ số data còn lại. Khi sử dụng, hệ thống sẽ ưu tiên trừ dung lượng đã tích lũy trước, sau đó mới đến data của gói trả phí.

eSIM trở thành lựa chọn kết nối quen thuộc của du khách quốc tế nhờ kích hoạt nhanh và không cần đổi thẻ SIM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông CS Soong, Phó chủ tịch mảng dịch vụ du lịch của Klook, tính năng Data Bank hướng đến việc giúp du khách giữ lại giá trị của phần dữ liệu đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.

Khi mua eSIM đi nước ngoài, ngoài việc so sánh giá và dung lượng, du khách nên kiểm tra chính sách về thời hạn sử dụng, khả năng bảo lưu data và điều kiện chuyển dung lượng còn dư. Đây là những yếu tố giúp tránh mua thừa, hạn chế lãng phí chi phí kết nối Internet trong các chuyến đi.

Du khách cũng được lưu ý đọc kỹ điều kiện áp dụng trước khi mua và kiểm tra thời hạn sử dụng của data tích lũy để tận dụng trong chuyến đi tiếp theo, bởi mức dung lượng được bảo lưu không giống nhau giữa các loại gói cước.

Theo các doanh nghiệp, chính sách bảo lưu dung lượng sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới. Nếu trước đây các nhà cung cấp eSIM chủ yếu cạnh tranh bằng giá, dung lượng, tốc độ và phạm vi phủ sóng, chính sách bảo lưu data có thể mở ra một tiêu chí cạnh tranh mới, đó là quyền sở hữu và khả năng sử dụng tiếp phần dung lượng đã thanh toán.

Theo dữ liệu người dùng eSIM của Klook, lượng data còn thừa sau mỗi chuyến đi cộng lại thành một con số rất lớn. Trên tổng số 6,7 triệu chuyến du lịch quốc tế của du khách Việt trong năm 2025, lượng dữ liệu đã trả tiền nhưng bị lãng phí ước tính lên tới 24,9 triệu GB chỉ trong vỏn vẹn một năm. Khối lượng data khổng lồ này tương đương với 24,9 triệu giờ gọi video, 28 triệu giờ chia sẻ những thước phim, hay 13 tỉ tin nhắn hình ảnh.