Các nhà khoa học tại OUCRU và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó linh hoạt thách thức của dịch bệnh truyền nhiễm - Ảnh: XUÂN MAI

Ngày 17-11, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm hợp tác chiến lược (1991- 2026).

Hợp tác bắt đầu từ tháng 12-1990 với biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Quỹ Wellcome Trust (Vương quốc Anh). Tháng 1-1991, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Wellcome Trust chính thức hoạt động.

Nghiên cứu đột phá về thuốc điều trị sốt rét được WHO áp dụng toàn cầu

Nghiên cứu đột phá đầu tiên về hiệu quả của thuốc artemisinin trong điều trị sốt rét nặng do P. falciparum đã giảm tỉ lệ tử vong từ 40% xuống còn 10% vào năm 2000.

Kết quả không chỉ đóng góp trực tiếp vào phác đồ điều trị của Việt Nam, mà còn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) áp dụng trên toàn cầu.

Trải qua 35 năm, phạm vi nghiên cứu đã mở rộng sang hàng loạt bệnh lý truyền nhiễm quan trọng như: uốn ván, sốt xuất huyết, lao, viêm não/viêm màng não, HIV, thương hàn, liên cầu khuẩn lợn, tình trạng đề kháng kháng sinh và bệnh nhiễm trùng mới nổi.

Phát biểu tại buổi lễ, BS.CKII Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - bày tỏ tự hào và xúc động khi nhìn lại chặng đường 35 năm khi mối quan hệ hợp tác giữa bệnh viện và OUCRU được hình thành.

"Trong cuộc chiến sinh tử các dịch bệnh nguy hiểm, các công trình nghiên cứu hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và OUCRU bao giờ cũng có mặt sớm nhất, tiên phong ở tuyến đầu.

Hàng ngàn công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí y khoa danh giá của thế giới và trong nước. Hàng nghìn phác đồ điều trị đã được cải tiến, áp dụng cho nhiều quốc gia cũng như WHO. Quan trọng hơn hết, hàng triệu sinh mạng đã được cứu sống", ông Dũng chia sẻ.

Tiếp tục đứng trước nhiều sứ mệnh

Theo Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, 35 năm khép lại một chương lịch sử đầy tự hào và mở ra một chương mới với nhiều kỳ vọng, thách thức trong bối cảnh y tế toàn cầu không ngừng biến động.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và OUCRU đang đứng trước sứ mệnh tiếp tục đi đầu trong dự báo, phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, ứng phó với tình trạng đề kháng kháng sinh và ứng dụng y học chính xác vào thực tiễn lâm sàng.

GS.TS Lê Văn Tấn - quyền Giám đốc kiêm Trưởng nhóm nghiên cứu bệnh nhiễm trùng mới nổi, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: XUÂN MAI



GS.TS Lê Văn Tấn - quyền Giám đốc OUCRU - cho rằng sự đầu tư bền bỉ trong suốt 35 năm qua là nền tảng vững chắc giúp OUCRU và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM luôn ở vị thế sẵn sàng trước những thách thức mới của dịch bệnh. Dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình.

"Trong chặng đường mới, OUCRU hướng tới tăng cường xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu công bằng và bền vững.

Đồng thời chú trọng đào tạo các nhà khoa học kế cận và triển khai các nghiên cứu lâm sàng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng", GS Tấn khẳng định.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân tại buổi lễ - Ảnh: XUÂN MAI Tại buổi lễ, GS.TS.BS Guy Edward Thwaites - nguyên Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) - được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ngành y tế Việt Nam. GS.TS.BS Guy Edward Thwaites và TS Mary Elizabeth Chambers (OUCRU) được Bộ trưởng Bộ Y tế trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân". Dịp này, UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dự án "Nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam".