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Ông Trump gọi cho Google để đổi tên Đại Tây Dương nhưng bị từ chối

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết từng đề nghị CEO Google Sundar Pichai đổi tên Đại Tây Dương, nhưng bị từ chối vì đại dương liên quan đến nhiều quốc gia.

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Ông Trump và ông Sundar Pichai tại Nhà Trắng hồi tháng 9 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CBS News, ngày 21-10, tại một buổi vận động cử tri ở bang South Carolina (Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông từng gọi điện cho phía Google Maps để đề nghị đổi tên Đại Tây Dương.

“Tôi sẽ không đặt tên Trump hay Mỹ cho bất kỳ đại dương nào khác ngoài hai đại dương này”, ông Trump nói khi đề cập đến Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Nhà lãnh đạo Mỹ kể ông đã liên hệ với Google để đề xuất ý tưởng này, đồng thời dành lời khen cho CEO Sundar Pichai và nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, gọi họ là “những nhân tài kiệt xuất”.

Kể lại cuộc trò chuyện, ông Trump nói đã hỏi ông Pichai liệu Google có thể đổi tên Đại Tây Dương hay không, nhưng nhận được câu trả lời từ chối.

“Không, không, thưa Tổng thống. Lần này thì tôi không thể làm điều đó”, ông Trump thuật lại lời đáp của CEO Google.

Theo lời ông Trump, ông Pichai giải thích rằng đại dương khác với các địa danh địa lý thông thường vì trải dài qua lãnh thổ của nhiều quốc gia.

“Ông ấy nói: Đại dương là một trường hợp khác, thưa Tổng thống. Ông biết đấy, chúng nằm trên lãnh thổ của rất nhiều quốc gia”, ông Trump kể, đồng thời chia sẻ phía Google đã đề nghị ông không tiếp tục theo đuổi ý tưởng này.

Sau đó, ông dường như đã từ bỏ đề xuất khi hỏi những người tham dự: “Tôi có nên bỏ qua chuyện này không? Tôi nghĩ chúng ta cứ giữ nguyên tên Đại Tây Dương, có đúng không?”.

Hiện Google và ông Pichai chưa đưa ra xác nhận độc lập về thông tin mà ông Trump chia sẻ.

Theo báo Washington Post, đầu tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ lần đầu đề cập khả năng đổi tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, với những tên gọi gợi ý như Đại dương Trump hoặc Đại dương châu Mỹ.

Ông Trump khi đó cho rằng Mỹ cần có một đại dương mang tên mình và bày tỏ mong muốn thực hiện thay đổi này trước khi rời nhiệm sở.

Đề xuất trên nối tiếp những nỗ lực trước đó của ông Trump nhằm đổi tên các địa danh địa lý. Năm 2025, ông quyết định đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ, gây căng thẳng ngoại giao với Mexico và dẫn đến tranh cãi với Hãng tin AP về cách gọi địa danh này trong các bài viết.

Đến tháng 8-2026, ông Trump tiếp tục đổi tên hồ Ontario, nằm giữa Mỹ và Canada, thành hồ Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và tranh chấp thuế quan với các nhà lãnh đạo Canada gia tăng.

Sau những quyết định trên, các công ty bản đồ tư nhân, trong đó có Google Maps, nhìn chung đã cập nhật tên gọi mới cho người dùng tại Mỹ, dù những thay đổi này không nhất thiết được quốc tế công nhận.

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    Chủ đề: Đại Tây Dương Donald trump Google

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