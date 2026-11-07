Ông Obama đóng vai trò gì trong chiến thắng của Đảng Dân chủ?

Cựu Tổng thống Barack Obama cùng hai ứng viên Đảng Dân chủ cho ghế thượng nghị sĩ, Abdul El-Sayed, và thống đốc, Jocelyn Benson, của tiểu bang Michigan tại Detroit hôm 20-10 - Ảnh: AFP



Chiến thắng vang dội của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3-11 mang dấu ấn rõ nét của cựu Tổng thống Barack Obama.

Thể hiện sức hút với cử tri trẻ

Rời Nhà Trắng sau hai nhiệm kỳ Tổng thống, song ông Obama không hề rời xa sân khấu chính trị Mỹ. Ông vẫn là tiếng nói có ảnh hưởng của Đảng Dân chủ và tích cực tham gia vận động cho các ứng viên của đảng.

Trong giai đoạn nước rút trước bầu cử ngày 3-11, ông đã tham gia hàng loạt buổi vận động, gây quỹ và lên tiếng ủng hộ các ứng viên, trở thành nhân tố quan trọng trong nỗ lực thu hút cử tri của phe Dân chủ.

Tại sự kiện vận động tranh cử ở Atlanta, bang Georgia hôm 28-10, ông Obama đã hô vang "Yes we can" ("Chúng ta sẽ làm được"), gợi lại khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử lịch sử vào Nhà Trắng của ông hồi năm 2008.

Ông đặc biệt có sức hút với cử tri trẻ. Theo Hãng tin AFP, sau khi tham dự sự kiện vận động ở Atlanta, một sinh viên 21 tuổi có tên Jennifer Lee nói rằng ông Obama có một nguồn năng lượng mà không ai khác có được.

Theo cô, cựu Tổng thống là người "biết khơi gợi cảm xúc" - yếu tố mà Đảng Dân chủ rất cần vào lúc này.

Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu trong cuộc vận động tranh cử giữa kỳ tại Morrow, bang Georgia hôm 28-10, cùng với các ứng viên của Đảng Dân chủ - Ảnh: AFP

Trực tiếp xuất hiện

Ông Obama cũng trực tiếp xuất hiện để vận động cho các ứng viên Dân chủ tại các bang được xem là thành trì của Đảng Cộng hòa như Ohio hay Texas.

Hồi tháng 5, tại thành phố Austin, bang Texas, ông Obama từng xuất hiện vận động cùng ứng viên thượng nghị sĩ James Talarico và ứng viên thống đốc Gina Hinojosa.

Chiến thắng lịch sử của cả hai người sau đó đã tạo nên bước ngoặt trên chính trường Texas, đưa bang vốn có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa chuyển sang sắc xanh của Đảng Dân chủ.

Ông cũng đến Detroit, Michigan vào tháng 10 để ủng hộ cho ứng viên thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Abdul El-Sayed và ứng viên thống đốc bang Jocelyn Benson.

Hai ứng viên này cũng giành chiến thắng, trong đó ông El-Sayed sẽ trở thành thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của Mỹ khi nhậm chức vào tháng 1-2027.

Ông Obama còn là một nhà gây quỹ cừ khôi. Theo Văn phòng cựu Tổng thống, buổi trò chuyện kết hợp gây quỹ do Ủy ban Vận động tranh cử Thượng viện của Đảng Dân chủ tổ chức tại bang Virginia hôm 7-10 đã thu về 3,6 triệu USD. Qua đó, tổng số tiền ông Obama gây quỹ cho các tổ chức của đảng trong chu kỳ bầu cử này được nâng lên thành 13,6 triệu USD.

Dùng khả năng hùng biện

Ứng cử viên thống đốc bang Texas thuộc Đảng Dân chủ Gina Hinojosa, ứng cử viên Thượng viện James Talarico cùng cựu Tổng thống Barack Obama ghé thăm quán Taco Joint vào ngày 12-5 tại Austin, Texas - Ảnh: AP

Kết quả thăm dò do NBC News thực hiện vào tháng 9 cho thấy 30% người được hỏi cho biết họ có xu hướng bỏ phiếu cho ứng viên được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, trong khi 52% nói điều ngược lại.

Với ông Obama, 43% cho biết họ có xu hướng ủng hộ ứng viên được ông hậu thuẫn, còn 37% ít có khả năng bỏ phiếu cho những ứng viên này.

Bà Barbara Perry - chuyên gia về các đời Tổng thống Mỹ tại Đại học Virginia - nhận xét: "Đảng Dân chủ đã tìm thấy người phát ngôn thực sự cho cuộc bầu cử giữa kỳ nơi ông Obama".

Bà đánh giá cao khả năng khuấy động đám đông và khiếu hài hước mà ông Obama đã sử dụng để công kích ông Trump.

Trong khi đó giáo sư lịch sử Julian Zelizer từ Đại học Princeton nhận định cựu Tổng thống là một nhân vật giá trị - trẻ trung, năng động, được yêu mến và tin tưởng rộng rãi không chỉ trong nội bộ Đảng Dân chủ.

Ông Zelizer cho rằng trong lúc Đảng Dân chủ tìm kiếm nhà lãnh đạo cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028, ông Obama có thể đảm nhận vai trò gương mặt đại diện tạm thời cho đảng.

Sau chiến thắng của Đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 3-11 ghi nhận những nỗ lực của ứng viên đảng trên toàn quốc, đồng thời cho rằng người dân Mỹ đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Cử tri mong muốn một nền chính trị gắn kết thay vì chia rẽ, cùng những giải pháp cụ thể đến từ các nhà lãnh đạo.

Ông kêu gọi Đảng Dân chủ sử dụng tầm ảnh hưởng chính trị để thúc đẩy thay đổi, dù chính quyền của ông Trump vẫn còn 2 năm nhiệm kỳ. Theo ông, đây sẽ là những nền móng cho tương lai.