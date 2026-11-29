Nguyễn Thành Bảo nổi tiếng về tài hoa lẫn sự bền bỉ trong làng cờ tướng đỉnh cao - Ảnh: LĐCTVN

Trong trận chung kết diễn ra cuối tuần này, Đồng Nai vượt qua TP.HCM với tỉ số 1,5-0,5. Chiến thắng của Nguyễn Thành Bảo trước Lại Lý Huynh mang tính quyết định, giúp Đồng Nai phục thù thành công sau thất bại ở chung kết nội dung cờ tướng tiêu chuẩn đôi nam trước đó.

'Bảo đao bất lão' của làng cờ tướng

Đây cũng là tấm HCV duy nhất của đội tuyển cờ tướng Đồng Nai tại Đại hội năm nay.

Với Nguyễn Thành Bảo, chiến tích này càng có ý nghĩa đặc biệt khi tròn 20 năm trước, anh từng giành HCV cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2006.

Trải qua 2 thập niên với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, kỳ thủ sinh năm 1978 vẫn đủ sức đánh bại đối thủ hàng đầu thế giới, kém mình 12 tuổi.

Sinh ra tại Vụ Bản (Nam Định), Nguyễn Thành Bảo làm quen với cờ tướng từ năm 7 tuổi, thông qua những cuộc đấu cờ người ở hội làng.

Không xuất thân từ một gia đình có truyền thống cờ tướng, Thành Bảo từng bước khẳng định tài năng qua những cuộc tranh tài từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Anh cũng có thời gian dài bôn ba trong giới cờ "giang hồ", tích lũy kinh nghiệm qua những cuộc so tài với các cao thủ trong và ngoài nước.

Năm 1998, Thành Bảo gây tiếng vang lớn khi vô địch Giải cờ tướng trẻ châu Á tại Trung Quốc, đánh bại Hồng Trí - người sau này trở thành một trong những kỳ vương nổi tiếng của cờ tướng Trung Quốc.

Nguyễn Thành Bảo đấu Lại Lý Huynh ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: TLKĐ

Khi ấy, Lại Lý Huynh mới 8 tuổi. Trong hơn một thập niên tiếp theo, Thành Bảo trở thành một trong những kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam, với hàng loạt chiến tích ở đấu trường quốc tế.

Nổi bật trong số đó là tấm HCB cá nhân Giải vô địch thế giới 2009 và HCB cá nhân Asiad 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Anh còn giành HCĐ cá nhân tại Giải vô địch thế giới 2011.

Đáng tiếc, khi vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp, Thành Bảo rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao vào năm 2014.

Trong 7 năm vắng bóng của anh, cờ tướng Việt Nam chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ kỳ thủ trẻ hơn, với Lại Lý Huynh là gương mặt tiêu biểu.

Sức chiến đấu đáng nể ở tuổi 48

Trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2021, Thành Bảo nhanh chóng chứng minh đẳng cấp của mình.

Năm 2022, anh cùng Lại Lý Huynh giành HCV SEA Games 31, sau đó làm nên lịch sử khi giúp Việt Nam lần đầu vô địch đồng đội nam thế giới, chấm dứt sự thống trị của Trung Quốc ở nội dung này.

Năm 2023, ở tuổi 45, Thành Bảo lần thứ 3 lên ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia, sau 12 năm chờ đợi. Cũng trong năm này, anh trở thành VĐV lớn tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 19, nơi anh cùng các đồng đội giành HCB.

Những cột mốc sự nghiệp của Nguyễn Thành Bảo - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Điều đáng nể là bước sang tuổi 48, Thành Bảo vẫn duy trì được phong độ rất cao.

Tháng 4 năm nay, anh có năm thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết cờ tiêu chuẩn Giải vô địch quốc gia.

Đến tháng 7, Thành Bảo vượt mặt 10 cao thủ Trung Quốc để đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân tại Giải cờ tướng quốc tế Việt Nam - Quảng Đông, với thành tích thắng 6, hòa 3 và thua 1 ván.

Chiến thắng mới nhất trước Lại Lý Huynh càng cho thấy sự bền bỉ của lão tướng Nguyễn Thành Bảo, nhất là ở nội dung cờ nhanh vốn đòi hỏi khả năng tính toán và xử lý thế trận trong quỹ thời gian hạn hẹp.

Đã 28 năm trôi qua kể từ ngày gây tiếng vang trên đất Trung Quốc với chức vô địch trẻ châu Á, Nguyễn Thành Bảo vẫn là một trong những kỳ thủ có sức cạnh tranh hàng đầu Việt Nam, cho thấy vì sao anh luôn được làng cờ tướng Trung Quốc kính nể.

"Bảo đao bất lão" (đao quý không mòn) là cách nhiều trang báo, cây viết cờ tướng Trung Quốc từng nhận xét về Nguyễn Thành Bảo, người hiếm hoi ở Việt Nam có thể sánh với Lại Lý Huynh.