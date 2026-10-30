Nuốt phải lưỡi dao lam khi đang ăn mì tôm

Hình ảnh dị vật qua nội soi và trên hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính - Ảnh: BVCC

Ngày 30-10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin tiếp nhận trường hợp hy hữu khi bệnh nhân nuốt phải lưỡi dao lam.

Trước đó, sáng 21-10, người đàn ông (45 tuổi, trú tại Ninh Bình) xuất hiện đau họng khi đang ăn mì tôm vào buổi sáng. Sau khi được phát hiện có dị vật tại thực quản ở một phòng khám tư nhân, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào chiều cùng ngày.

Thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh, đau họng, đau tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy tình trạng tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính xác định một lưỡi dao lam nằm trong lòng thực quản, ngang mức đốt sống ngực D2-D3. Thành thực quản xung quanh dày, phù nề, kèm tràn khí trung thất và khí tự do vùng nền cổ.

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện. Qua kết quả ban đầu chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương mạch máu. Các chuyên gia thống nhất phương án lấy dị vật qua nội soi dưới gây mê nội khí quản tại phòng mổ.

Thách thức lớn nhất của ca bệnh là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu và gây thủng hai thành thực quản đối diện nhau tại đoạn 1/3 trên.

Đây là vị trí có lòng thực quản hẹp, không gian thao tác của ống nội soi hạn chế. Nếu thao tác không chính xác, quá trình lấy dị vật có thể khiến tổn thương lan rộng.

Qua nội soi, các bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Sau khi lấy dị vật, ê kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2cm; một bên có lỗ thủng, kèm hiện tượng thoát khí.

Ê kíp tiến hành lấy dị vật, đóng lỗ thủng cho bệnh nhân ngay trong đêm. Toàn bộ quá trình nội soi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, hoàn thành vào khoảng nửa đêm.

Ngay sau đó, trong cùng cuộc gây mê, ê kíp phẫu thuật tiêu hóa tiếp tục thực hiện mở thông dạ dày và mở thông hỗng tràng cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tổn thương thủng thực quản có thể dẫn đến viêm trung thất hoặc áp xe trung thất. Khi đó, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, người bệnh có thể phải trải qua phẫu thuật lớn, thời gian hồi sức kéo dài, thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện nội soi - Ảnh: BVCC

Cảnh báo không vừa ăn, vừa sử dụng điện thoại Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý trong quá trình ăn uống, không ăn vội, vừa ăn vừa sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác; cần nhai kỹ, đặc biệt thận trọng với thực phẩm có xương, dăm hoặc vật cứng. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, nhất là các vật sắc nhọn như dao lam, kim, xương nhọn, người dân tuyệt đối không cố nuốt thêm cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống; không tự móc họng hoặc dùng dụng cụ lấy dị vật vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau họng, đau ngực, khó nuốt, khó nói hoặc khó thở sau khi ăn uống, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Trường hợp khó thở hoặc đau ngực dữ dội cần gọi cấp cứu 115.