Nhiều hàng quán sử dụng bếp gas tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội vẫn hoạt động trong không gian chật hẹp, xen lẫn nhà dân. Trong hình là dãy hàng quán tại khu tập thể Vĩnh Hồ - chỉ cách hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết vài trăm mét - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều quán phở, quán bún, cửa hàng ăn uống nằm ở tầng 1 các tòa nhà tập thể cũ ở Hà Nội. Đây là những vị trí có lợi thế về mặt bằng, đông dân cư, thuận tiện kinh doanh và thường được tận dụng để mở hàng quán.



Tuy nhiên, đằng sau sự thuận tiện là nguy cơ cháy, nổ. Nhiều cơ sở kinh doanh có diện tích nhỏ, không gian bếp nằm sát khu vực phục vụ khách hàng. Bình gas, bếp nấu, vật dụng dễ cháy và hàng hóa thường được bố trí trong cùng một không gian để tiết kiệm diện tích.

Thậm chí ở nhiều cửa hàng, bình gas còn được đặt ngay sát vỉa hè, nơi có xe cộ dừng, đỗ và người đi bộ thường xuyên qua lại.

Vào các khung giờ cao điểm, hoạt động nấu nướng diễn ra liên tục. Bếp gas được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của khách, khiến hệ thống dây dẫn, van điều áp và các thiết bị kết nối phải hoạt động với tần suất cao.

Không chỉ trong quá trình hoạt động, thời điểm đóng cửa cũng tiềm ẩn rủi ro nếu chủ cơ sở chủ quan trong việc khóa van bình gas, kiểm tra đường ống và ngắt các thiết bị điện.

Tại một quán ăn ở khu tập thể Quỳnh Mai, bình gas nằm ngay sát khu vực vỉa hè, nơi có nhiều xe máy đang đỗ và người đi bộ thường xuyên qua lại - Ảnh: HỒNG QUANG

Bình gas tại một quán ăn tại khu tập thể Vĩnh Hồ nằm sát khu vực bếp nấu, chỉ cách ngọn lửa vài gang tay. Không gian quán ăn chật hẹp lại chứa nhiều vật dụng - Ảnh: HỒNG QUANG



Bình gas, bếp nấu và hàng hóa thường được bố trí trong cùng một không gian để tiết kiệm diện tích - Ảnh: HỒNG QUANG

Đặc điểm chung của nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội là công trình đã được đưa vào sử dụng hàng chục năm khiến không gian kiến trúc thay đổi đáng kể.

Điều đáng lo ngại là nguy cơ tại các cửa hàng ăn uống tại tầng 1 các khu tập thể cũ không tồn tại riêng lẻ mà có thể cộng hưởng nhiều yếu tố. Một cửa hàng sử dụng gas không bảo đảm an toàn nằm dưới một khu nhà xuống cấp, lối thoát nạn hạn chế và kết cấu công trình đã cũ sẽ làm gia tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra sự cố.

"Một vụ cháy, nổ tại cửa hàng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến kết cấu công trình, lan lên các tầng phía trên, đe dọa cả những người không trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh", chị Thu ở khu vực Vĩnh Hồ lo ngại.

Trên phố Thái Thịnh (gần hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết), một cửa hàng bố trí bình gas ngay sát vỉa hè, ngay bên cạnh là một hàng bún chả dùng than thường xuyên "đỏ lửa" cùng chiếc quạt máy - Ảnh: HỒNG QUANG

Phía trên dãy hàng quán san sát là các căn hộ tập thể, nhiều ban công được cơi nới, lắp đặt chuồng cọp, làm hạn chế lối thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ - Ảnh: HỒNG QUANG

Tình trạng hàng quán quây kín tầng 1 cũng diễn ra tại khu tập thể trên phố Lương Định Của - Ảnh: HỒNG QUANG

Tại một số cửa hàng không gian chật hẹp hơn, khu bếp kín cũng làm tăng nguy cơ cháy, nổ. Hình ảnh ghi lại tại khu vực Phương Mai - nơi thường xuyên có đông người qua lại bởi gần các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Da liễu Trung ương... - Ảnh: HỒNG QUANG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một số chủ cơ sở kinh doanh vẫn có tâm lý cho rằng chỉ cần trang bị một vài bình chữa cháy, khóa van gas sau khi sử dụng là đủ bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, không chỉ là việc có thiết bị chữa cháy mà còn đòi hỏi hệ thống gas được lắp đặt đúng kỹ thuật, thiết bị được kiểm tra định kỳ và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố…

Về lâu dài, bài toán an toàn tại các khu tập thể cũ không thể chỉ giải quyết bằng những đợt kiểm tra riêng lẻ. Cần gắn công tác phòng cháy chữa cháy với kế hoạch cải tạo, chỉnh trang các khu nhà đã xuống cấp, khôi phục lối đi chung, bảo đảm đường tiếp cận cho xe chữa cháy và tạo thêm các lối thoát nạn.



Lưu ý của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có hiện tượng rò rỉ khí gas - Ảnh: HỒNG QUANG