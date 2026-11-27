Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều quán phở, quán bún, cửa hàng ăn uống nằm ở tầng 1 các tòa nhà tập thể cũ ở Hà Nội. Đây là những vị trí có lợi thế về mặt bằng, đông dân cư, thuận tiện kinh doanh và thường được tận dụng để mở hàng quán.
Tuy nhiên, đằng sau sự thuận tiện là nguy cơ cháy, nổ. Nhiều cơ sở kinh doanh có diện tích nhỏ, không gian bếp nằm sát khu vực phục vụ khách hàng. Bình gas, bếp nấu, vật dụng dễ cháy và hàng hóa thường được bố trí trong cùng một không gian để tiết kiệm diện tích.
Thậm chí ở nhiều cửa hàng, bình gas còn được đặt ngay sát vỉa hè, nơi có xe cộ dừng, đỗ và người đi bộ thường xuyên qua lại.
Vào các khung giờ cao điểm, hoạt động nấu nướng diễn ra liên tục. Bếp gas được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của khách, khiến hệ thống dây dẫn, van điều áp và các thiết bị kết nối phải hoạt động với tần suất cao.
Không chỉ trong quá trình hoạt động, thời điểm đóng cửa cũng tiềm ẩn rủi ro nếu chủ cơ sở chủ quan trong việc khóa van bình gas, kiểm tra đường ống và ngắt các thiết bị điện.
Bình gas, bếp nấu và hàng hóa thường được bố trí trong cùng một không gian để tiết kiệm diện tích - Ảnh: HỒNG QUANG
Đặc điểm chung của nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội là công trình đã được đưa vào sử dụng hàng chục năm khiến không gian kiến trúc thay đổi đáng kể.
Điều đáng lo ngại là nguy cơ tại các cửa hàng ăn uống tại tầng 1 các khu tập thể cũ không tồn tại riêng lẻ mà có thể cộng hưởng nhiều yếu tố. Một cửa hàng sử dụng gas không bảo đảm an toàn nằm dưới một khu nhà xuống cấp, lối thoát nạn hạn chế và kết cấu công trình đã cũ sẽ làm gia tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra sự cố.
"Một vụ cháy, nổ tại cửa hàng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến kết cấu công trình, lan lên các tầng phía trên, đe dọa cả những người không trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh", chị Thu ở khu vực Vĩnh Hồ lo ngại.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một số chủ cơ sở kinh doanh vẫn có tâm lý cho rằng chỉ cần trang bị một vài bình chữa cháy, khóa van gas sau khi sử dụng là đủ bảo đảm an toàn.
Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, không chỉ là việc có thiết bị chữa cháy mà còn đòi hỏi hệ thống gas được lắp đặt đúng kỹ thuật, thiết bị được kiểm tra định kỳ và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố…
Về lâu dài, bài toán an toàn tại các khu tập thể cũ không thể chỉ giải quyết bằng những đợt kiểm tra riêng lẻ. Cần gắn công tác phòng cháy chữa cháy với kế hoạch cải tạo, chỉnh trang các khu nhà đã xuống cấp, khôi phục lối đi chung, bảo đảm đường tiếp cận cho xe chữa cháy và tạo thêm các lối thoát nạn.
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